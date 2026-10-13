Al Nassr recupera declaração de Ronaldo sobre a Arábia Saudita

A mensagem do Al Nassr prolonga o apoio público que o clube já tinha demonstrado ao jogador. Quando Ronaldo regressou aos treinos, a 5 de outubro, depois de deixar a concentração da Seleção, o emblema saudita publicou uma fotografia sua com a frase "O melhor de sempre. No coração de Najd. No Al Nassr", numa referência à região onde se situa Riade.

O momento ganha destaque por surgir poucos dias depois da saída de Ronaldo do estágio de Portugal, na sequência de um desentendimento com o selecionador Jorge Jesus. O jogador apresentou a sua versão dos acontecimentos nas redes sociais, pediu desculpa aos adeptos e aos colegas por ter deixado o grupo e admitiu que a sua atitude deveria ter consequências. A Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo disciplinar e determinou a suspensão preventiva do capitão, enquanto o caso é analisado.

Também a publicação da Federação sobre o golo de Ronaldo pelo Al Nassr gerou críticas na rede social X. Alguns utilizadores contestaram que a FPF destacasse o feito desportivo enquanto decorria o processo disciplinar relacionado com a saída da Seleção; outros questionaram o apoio público ao jogador naquele contexto. A reação mostra como o caso continua a dividir opiniões, mesmo quando Ronaldo volta a marcar pelo clube.