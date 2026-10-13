Al Nassr recupera declaração de Ronaldo sobre a Arábia Saudita
O Al Nassr recuperou nas redes sociais uma declaração de Cristiano Ronaldo sobre a sua ligação à Arábia Saudita. Num vídeo publicado pelo clube, o avançado aparece com uma bandeira saudita ao pescoço e diz: "Sou português, mas pertenço ao Reino da Arábia Saudita." A publicação surgiu depois de o internacional português ter celebrado efusivamente a vitória por 3-1 frente ao Neftchi Fargona, na Liga dos Campeões asiática.
Ronaldo marcou o segundo golo da equipa de Riade, aos 42 minutos, num remate de primeira após uma combinação entre Sadio Mané e Aiman Yahya. O encontro, disputado na segunda-feira, começou com cerca de uma hora de atraso devido a um alerta de segurança em Riade.
A mensagem do Al Nassr prolonga o apoio público que o clube já tinha demonstrado ao jogador. Quando Ronaldo regressou aos treinos, a 5 de outubro, depois de deixar a concentração da Seleção, o emblema saudita publicou uma fotografia sua com a frase "O melhor de sempre. No coração de Najd. No Al Nassr", numa referência à região onde se situa Riade.
O momento ganha destaque por surgir poucos dias depois da saída de Ronaldo do estágio de Portugal, na sequência de um desentendimento com o selecionador Jorge Jesus. O jogador apresentou a sua versão dos acontecimentos nas redes sociais, pediu desculpa aos adeptos e aos colegas por ter deixado o grupo e admitiu que a sua atitude deveria ter consequências. A Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo disciplinar e determinou a suspensão preventiva do capitão, enquanto o caso é analisado.
Também a publicação da Federação sobre o golo de Ronaldo pelo Al Nassr gerou críticas na rede social X. Alguns utilizadores contestaram que a FPF destacasse o feito desportivo enquanto decorria o processo disciplinar relacionado com a saída da Seleção; outros questionaram o apoio público ao jogador naquele contexto. A reação mostra como o caso continua a dividir opiniões, mesmo quando Ronaldo volta a marcar pelo clube.