FIFA, IFFHS, Guiness. Afinal quantos golos tem Ronaldo e quem os reconhece?

Quem reconhece o recorde dos mil golos de Ronaldo, quando e se acontecer? O DN tem assumido a contagem universal habitualmente mencionada pelos jornais de referência de todo o Mundo e escrito que o jogador do Al Nassr chegou aos 985 golos, estando a 15 dos 1000, mas essa contagem não é isenta de controvérsia e cai num vazio universal, pois nenhum organismo oficial faz essa contagemO DN pediu esclarecimentos à FIFA, que disse não ser o organismo indicado para registar os golos dos jogadores. Também foram pedidos esclarecimentos à Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). Embora não seja um organismo oficial e sim uma entidade privada, o seu trabalho é reconhecido e muitas vezes citado por organismos oficiais como a UEFA ou a FIFA, mas não respondeu ao DN após várias tentativas de contacto. Resta o Guiness Book, o livro dos recordes, mas para isso acontecer alguém terá de pedir o reconhecimento da marca ao organismo, que depois formará uma equipa para validação da mesma. Além do vazio no reconhecimento oficial, há alguns golos que geram polémica e servem as várias teorias possíveis e imaginárias com silêncios dos organismo oficiais que alimentam a controvérsia. Ronaldo marcou seis golos na Arab Club Champions Cup, que o Al Nassr conquistou em 2023, mas a FIFA não reconhece a competição, que considera ser um torneio de pré-época, por isso alguns sites de estatística, como o mundialmente conhecido Transfermarkt, não contabilizam essa meia dúzia de golos, ao contrário do que faz o DN e a esmagadora maioria dos órgãos de comunicação social mundiais. Em abril do ano passado o assunto gerou muita discussão nas redes sociais e em páginas de apoio ao jogador, com CR7 a responder a alguns comentários sobre isso: “Aceitar é uma virtude!”. Que é como quem diz, se querem mais seis, serão marcados mais seis. Na passada semana, surgiu uma outra polémica. No triunfo do Al Nassr sobre o Al Faysaly (3-1), para o campeonato saudita, Ronaldo marcou, num desvio de um cruzamento de João Félix, mas o golo gerou muita controvérsia, com muitos sites e plataformas especializadas em estatística, como o ZerZero, que contabiliza 984 golos por considerar que foi autogolo de Andrei Girotto. Em campo, o internacional português reclamou o golo com o habitual festejo. A legalidade do lance ainda foi avaliada pelo VAR, mas o golo contou mesmo e foi atribuído a Ronaldo. Perante a polémica, segundo a Imprensa saudita, o Comité Técnico de Arbitragem da Federação de Futebol da Arábia Saudita reuniu-se para discutir se o golo deveria ou não ser atribuído a Cristiano Ronaldo, mas não chegou a qualquer conclusão, uma vez que as imagens do lance não são conclusivas, pelo que informou que iria pedir um parecer formal à FIFA. Sobre isso ainda não é conhecido se o fez e se o organismo mundial ajudou nesse dilema.Depois há outra questão. Para efeitos de contagem geral, porque se consideram os 22 golos marcados em particulares com a camisola portuguesa ao contrário do que sucede com os golos marcados pelos clubes em jogos ditos amigáveis?Ora, em 2025, Ronaldo chegou a defender que, pelas contas dele, já tinha passado o golo 1000, e que ao contrário dos 1200 golos de Pelé (número que também difere conforme a fonte), os golos dele “estão todos registados em vídeo” e basta contá-los. E foi o que o Globoesporte fez em dezembro de 2025, tendo encontrado mais 46 golos marcados em jogos particulares pelo Sporting (2), Manchester United (11), Real Madrid (23), Juventus (3) e Al Nassr (7).Portanto para mil golos, teorias e polémicas mil.isaura.almeida@dn.pt