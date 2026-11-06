O momento em que Ronaldo remata para o 1-0 de Portugal e se torna no único jogador a marcar golos sem seis mundiais.
O momento em que Ronaldo remata para o 1-0 de Portugal e se torna no único jogador a marcar golos sem seis mundiais.MIGUEL A. LOPES
Desporto

FIFA, IFFHS, Guiness. Afinal quantos golos tem Ronaldo e quem os reconhece?

Controvérsia com a contagem de golos tanto pode roubar-lhe 7 como acrescentar 46 marcados em jogos particulares de clubes.
Isaura Almeida
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