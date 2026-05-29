Roland Garros. Nuno Borges eliminado por Andrey Rublev na terceira ronda

O tenista português Nuno Borges foi esta sexta-feira, 29 de maio, eliminado pelo segundo ano seguido na terceira ronda de Roland Garros, ao perder em três sets com o russo Andrey Rublev, 11.º cabeça de série do Grand Slam francês de 2026.O número um português, 51.º classificado do ranking mundial, foi incapaz de contrariar o favoritismo de Rublev, que ocupa o 13.º lugar na hierarquia da ATP e se impôs pelos parciais de 7-5, 7-6 (7-2) e 7-6 (7-2), após duas horas e 42 minutos de confronto no 'court' em terra batida do segundo Grand Slam da temporada.Borges, de 29 anos, que participa pela quinta vez em Roland Garros, voltou assim a cair na terceira ronda (o melhor resultado no 'major' parisiense), tal como aconteceu em 2025, enquanto Rublev vai defrontar nos oitavos de final o vencedor do encontro entre o australiano Alex De Minaur (número sete mundial) e o checo Jakub Mensik (27.º)..Swiatek bate compatriota Magda Linette e segue para os 'oitavos'.Já a tenista polaca Iga Swiatek, número três do mundo, apurou-se para os oitavos de final do torneio de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, ao vencer em dois sets a compatriota Magda Linette.Frente à 73.ª da hierarquia mundial, Swiatek, quatro vezes vencedora do 'major' parisiense (2020, 2022, 2023 e 2024), ganhou com os parciais de 6-4 e 6-4, num encontro que durou uma hora e 27 minutos, vingando assim a derrota sofrida perante Linette em março, na primeira ronda do Masters 1000 de Miami.Nos oitavos de final, Swiatek vai enfrentar a ucraniana Marta Kostyuk (15.ª), que se desembaraçou em dois sets (6-4 e 6-3) da suíça Viktorija Golubic (82.ª).