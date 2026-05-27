Roland Garros: Nuno Borges derrota sérvio Miomir Kecmanovic e avança para a terceira ronda

O número um português Nuno Borges derrotou o tenista sérvio Miomir Kecmanovic, em quatro sets. A disputa ocorreu esta tarde, 27 de maio. Assim, avançou para a terceira ronda de Roland Garros, igualando o seu melhor resultado no Grand Slam francês. Após ter perdido o primeiro set, o maiato de 29 anos conseguiu a reviravolta no marcador, impondo-se ao 48.º jogador mundial com os parciais de 3-6, 6-2, 6-1 e 6-2. O jogo teve a duração de duas horas e 11 minutos. Na sua quinta participação em Roland Garros, Borges, atual 51.º classificado do ranking ATP, já igualou a sua melhor prestação na terra batida parisiense, alcançada na passada edição, e vai defrontar na terceira ronda o russo Andrey Rublev, 13.º tenista mundial..Nuno Borges estreia-se em Roland Garros com triunfo autoritário sobre cabeça de série argentino.Jaime Faria vence Shapovalov e avança para a segunda ronda do Roland Garros