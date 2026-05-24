Nuno Borges estreia-se em Roland Garros com triunfo autoritário sobre cabeça de série argentino

Nuno Borges entrou com autoridade em Roland Garros e garantiu, este domingo, a presença na segunda ronda do torneio parisiense, ao derrotar o argentino Tomás Martín Etcheverry, 23.º cabeça de série, em três sets, pelos parciais de 6-3, 6-4 e 6-2. O tenista português, atual 50.º do ranking ATP e único representante nacional com entrada direta no quadro principal de singulares masculinos, assinou uma exibição sólida frente a um dos jogadores mais consistentes da atualidade em terra batida. No Court 13 de Roland Garros, Borges confirmou desde cedo que chegava a Paris com argumentos para contrariar o favoritismo teórico do adversário. O maiato mostrou-se consistente no serviço, agressivo na resposta e confortável nas trocas longas, anulando grande parte das armas de Etcheverry, jogador que alcançou os quartos de final do torneio em 2023 e que continua a ser um nome respeitado na superfície parisiense. O resultado não surge totalmente inesperado. Antes do reencontro em Paris, Nuno Borges já tinha levado a melhor sobre Etcheverry nas duas ocasiões em que ambos se defrontaram esta temporada no circuito ATP, primeiro em Auckland, no arranque do ano, e depois em Barcelona, também em terra batida, reforçando agora a superioridade no confronto direto, que passa a ser de 3-0 favorável ao português. A vitória ganha peso adicional pelo contexto competitivo. Etcheverry, atualmente 25.º do ranking mundial, entrou no torneio como um dos cabeças de série e com histórico relevante na prova, enquanto Borges procurava repetir — e eventualmente superar — a campanha de 2025, quando atingiu a terceira ronda do torneio, o melhor resultado da carreira em Roland Garros. Com este triunfo, Nuno Borges segue para a segunda ronda de Roland Garros reforçando o estatuto de principal referência do ténis português masculino e confirmando a crescente capacidade competitiva em grandes palcos, precisamente numa superfície onde tem mostrado evolução consistente nas últimas temporadas. Esta terça-feira entra em campo outro português. Jaime Faria, que passou pelo qualifying, defronta o canadiano Denis Shapovalov, também na primeira ronda do torneio parisiense..Tenistas portugueses procuram o seu lugar em Roland-Garros.Jaime Faria junta-se a Nuno Borges no quadro principal de Roland Garros