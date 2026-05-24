Tenistas portugueses procuram o seu lugar em Roland-Garros
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Tenistas portugueses procuram o seu lugar em Roland-Garros

Nuno Borges lidera a ambição portuguesa em Paris, Jaime Faria passou o qualifying. No feminino, irmãs Jorge Jorge foram eliminadas.
Cecília Carmo
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