Roberto Martínez: "No Mundial não há jogos fáceis"

Em declarações logo após a estreia da seleção nacional no Mundial 2026 na tarde desta quarta-feira, 17 de junho, o treinador espanhol Roberto Martínez reconheceu que Portugal perdeu intensidade depois de se colocar em vantagem frente à República Democrática do Congo, mas recusou dramatizar o resultado."É de se ressaltar que entramos muito bem no jogo. No primeiro golo tivemos profundidade e chegámos ao último terço muito bem. Depois do golo quisemos temporizar demasiado e dar ao Congo a oportunidade de ajustar a pressão e iniciar contra-ataques", analisou o selecionador nacional.O técnico espanhol admitiu que a equipa deixou de explorar a velocidade e a profundidade que tinha demonstrado nos minutos iniciais, mas considerou que a reação dos jogadores após o empate foi positiva. "Não gostámos do desempenho, mas gostámos muito da atitude. Os jogadores tentaram tudo até ao último segundo", afirmou.Martínez insistiu que o empate confirma o equilíbrio da competição e lembrou que Portugal continua dependente de si próprio para seguir em frente. "É mais um exemplo de que no Mundial não há jogos fáceis. Temos mais dois jogos, precisamos de avaliar bem, ter autocrítica e crescer dentro do torneio". O treinador rejeitou ainda a ideia de que Portugal tenha entrado em excesso de confiança após o golo inaugural. Para o selecionador, a exibição do Congo mostrou precisamente o nível de exigência da competição. "O Congo fez um jogo muito bom, ganhou muitos duelos e tomou boas decisões. Isso acontece no futebol. Não perdemos o jogo, temos um ponto e mais dois encontros pela frente", salientou o espanhol, relembrando que a seleção ainda enfrenta o Uzbequistão (dia 23) e a Colômbia (dia 27, madrugada do dia 28, em Lisboa), nesta fase de grupos. Questionado sobre as dificuldades sentidas por Cristiano Ronaldo, muitas vezes isolado entre os centrais congoleses, o selecionador defendeu as opções tomadas e lembrou a qualidade dos jogadores que atuam nas costas do capitão. "Temos jogadores entre linhas como Bernardo Silva e Bruno Fernandes, que são dos melhores do mundo. Vamos utilizar todas as valências que temos para melhorar nos próximos jogos". A partida de Portugal contra o Uzbequistão na segunda jornada do Grupo K na próxima terça-feira, 23 de junho, está marcada para às 18h. Uma vitória praticamente garante a Seleção Nacional na próxima fase do torneio, enquanto um tropeço pode deixar as quinas em maus lençóis para a partida final contra a Colômbia, considerada a segunda seleção mais forte do grupo e uma das mais competitivas da América do Sul. .Portugal tem estreia frustrante e não vai além do empate com o Congo no Mundial.Martínez pede respeito pela RD Congo e afasta favoritismo de Portugal\n