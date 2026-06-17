Portugal tem estreia frustrante e não vai além do empate com o Congo no Mundial

Era um início que parecia encaminhar Portugal para uma estreia tranquila no Mundial, mas que acabou por terminar em decepção e de forma muito preocupante para a equipa de Roberto Martínez. A seleção nacional entrou melhor, marcou cedo por João Neves frente à República Democrática do Congo, mas perdeu intensidade com o passar dos minutos e permitiu o empate por 1 -1 numa partida que ficou marcada pelo ritmo lento na criatividade do ataque luso e uma preocupante falta de organização no momento defensivo.O arranque português foi prometedor. Logo aos seis minutos, Pedro Neto apareceu no corredor esquerdo e cruzou com precisão para João Neves, que surgiu na área para cabecear para o fundo das redes. Pedro Neto, aliás, foi um dos poucos nomes em destaque nos primeiros 45 minutos. Sempre solidário para ajudar Nuno Mendes no momento defensivo e participativo na construção ofensiva, o extremo do Chelsea foi um dos poucos jogadores capazes de acelerar o jogo português e criar desequilíbrios junto da defesa congolesa..Já do lado direito surgiram algumas das dificuldades da seleção. João Cancelo teve uma primeira parte discreta, com pouca influência ofensiva e algumas dificuldades na recuperação defensiva. Também Bernardo Silva passou ao lado do jogo. No dia em que foi anunciado pelo Real Madrid, o médio raramente conseguiu ligar setores e ficou mais perto de se destacar pela entrada que lhe valeu um cartão amarelo do que pela influência no ataque português.A primeira ameaça congolesa surgiu aos 11 minutos, quando Wissa rematou de pé esquerdo da entrada da área ao lado da baliza de Diogo Costa. Portugal respondeu aos 17, naquele que foi talvez o momento mais próximo do segundo golo. Nuno Mendes apareceu em boa posição, mas viu Wan-Bissaka impedir a finalização.Apesar de ter mais bola e maior controlo territorial, Portugal nunca conseguiu transformar esse domínio numa verdadeira sucessão de oportunidades. Cristiano Ronaldo passou largos períodos isolado entre os centrais adversários e teve poucas ocasiões para entrar em jogo, sobretudo dentro da área, onde a seleção raramente conseguiu encontrá-lo.E quando o intervalo já parecia chegar com vantagem portuguesa, surgiu o balde de água fria. Um contra-ataque congolês obrigou a defesa nacional a ceder dois cantos consecutivos e, na sequência do segundo, Masuaku levantou a bola para a área. Wissa apareceu sozinho e cabeceou para o empate, castigando uma seleção portuguesa que foi perdendo gás à medida que a primeira parte avançava..Fotogaleria: Portugal arranca no Mundial com mar de gente no Terreiro do Paço. Segunda parteRoberto Martínez mexeu ao intervalo. Bernardo Silva, condicionado pelo cartão amarelo e discreto durante a primeira parte, ficou no balneário e deu lugar a Francisco Conceição, mas foi, no entanto, a equipa congolesa a primeira a criar perigo, com Bakambu a obrigar Diogo Costa a uma intervenção atenta aos 49 minutos.A resposta portuguesa surgiu aos 55'. Bruno Fernandes encontrou João Neves, que amorteceu de peito para João Cancelo finalizar de voleio para o fundo das redes. O lateral ainda festejou, mas por pouco tempo: o árbitro assinalou posição irregular e anulou o lance. Um minuto depois, Bakambu voltou a assustar a defesa portuguesa e chegou mesmo a acertar no poste. O lance acabaria, porém, interrompido por falta sobre Bruno Fernandes..A equipa de Roberto Martínez continuou sem conseguir encontrar soluções para desmontar a organização defensiva congolesa. A marcação apertada dos africanos começou a gerar impaciência entre os jogadores portugueses, cada vez mais precipitados nas decisões com bola.A melhor oportunidade da seleção nacional surgiu pouco antes da pausa para hidratação. Francisco Conceição acelerou pelo lado direito e serviu para trás. Cristiano Ronaldo apareceu em posição privilegiada, mas finalizou mal, para evidente frustração de Bruno Fernandes, que surgia em melhor posição logo atrás do capitão.Após a interrupção, Martínez voltou a mexer. Pedro Neto, menos influente do que na primeira parte, deu lugar a Rafael Leão, enquanto Nelson Semedo substituiu Nuno Mendes. Portugal voltou a aproximar-se do golo aos 73 minutos. Numa boa combinação ofensiva, Francisco Conceição encontrou novamente Cristiano Ronaldo dentro da área, mas o remate saiu ao lado..O Congo continuou a mostrar-se confortável sempre que encontrava espaço para sair em velocidade. Aos 76 minutos, Bakambu voltou a aparecer em posição perigosa e rematou por cima da baliza de Diogo Costa.Aos 83 minutos, Gonçalo Ramos foi lançado para o lugar de Vitinha, numa tentativa de dar mais presença à área adversária. Pouco adiantou. Com exceção de uma tentativa de Bruno Fernandes nos minutos finais, Portugal terminou a partida preso a uma sucessão de passes falhados, decisões erradas e jogadas interrompidas antes de ganharem forma.Ainda mais do que o resultado, foi uma flagrante incapacidade de impor o seu jogo que deixou sinais preocupantes numa seleção que é apontada por muitos como uma das mais talentosas da história recente do futebol português.A equipa de Roberto Martínez volta ao relvado na próxima terça-feira, 23 de junho, frente ao Uzbequistão pela segunda ronda do grupo K do Mundial 2026. .Portugal fecha preparação para o Mundial com triunfo sofrido sobre a Nigéria.Os 27 de Portugal para o Mundial2026. Uma lista "com muitos jogadores cheios de minutos" e quatro novidades