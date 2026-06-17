Fotogaleria: Portugal arranca no Mundial com mar de gente no Terreiro do Paço

O coração de Lisboa bateu forte esta quarta-feira (17 de junho) ao ritmo da Seleção Nacional. O Terreiro do Paço transformou-se numa densa moldura humana que pintaram a enorme praça com as cores da bandeira para ver a estreia de Portugal no Mundial frente à congénere do Congo.Entre cachecóis, bandeiras erguidas e um mar de camisolas vermelhas e verdes, o ambiente na fan zone da Lisboa Football Arena foi de puro contágio e união. Com o Arco da Rua Augusta a servir de fundo a este cenário incrível, os adeptos sofreram, vibraram e empurraram a equipas das quinas do primeiro ao último minuto. A pequena desilusão do empate final (1-1) não não esmoreceu, no entanto, o apoio para os próximos jogos.