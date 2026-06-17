Martínez pede respeito pela RD Congo e afasta favoritismo de Portugal

Portugal inicia esta quarta-feira a participação no Mundial 2026 frente à República Democrática do Congo, em Houston, e Roberto Martínez deixou um aviso claro na conferência de imprensa de antevisão ao encontro: a Seleção Nacional não pode esperar facilidades diante de um adversário que considera competitivo, organizado e em clara evolução.O selecionador nacional destacou o trabalho desenvolvido pela equipa congolesa nos últimos anos e rejeitou qualquer cenário de excesso de confiança por parte dos portugueses.“Todos temos de respeitar muito o que a RD Congo está a fazer com o seu treinador”, afirmou Martínez, sublinhando a qualidade do percurso realizado pela seleção africana até à fase final da competição.O técnico espanhol salientou ainda a capacidade tática e física do adversário, lembrando que o Mundial tem demonstrado um equilíbrio cada vez maior entre seleções de diferentes continentes.“Temos de igualar as emoções da RD Congo”, defendeu, numa referência à intensidade competitiva que espera encontrar na estreia portuguesa.Martínez recordou ainda os resultados registados nos primeiros dias do torneio para reforçar a ideia de que já não existem adversários acessíveis numa competição desta dimensão. Na sua opinião, o Mundial tem demonstrado que qualquer equipa pode criar dificuldades quando apresenta organização, disciplina e ambição.No plano desportivo, o selecionador confirmou que Rúben Dias não estará disponível para o encontro inaugural. O defesa-central continua a recuperar de uma pancada sofrida num dos jogos de preparação e a equipa técnica optou por não correr riscos numa competição de elevada exigência física.Apesar dessa ausência, Martínez mostrou-se confiante na resposta do grupo e destacou a profundidade do plantel português, considerando que a equipa dispõe de soluções capazes de manter a competitividade em qualquer circunstância.Um dos temas em destaque na conferência foi também Cristiano Ronaldo. Aos 41 anos, o capitão prepara-se para disputar mais uma fase final de um Campeonato do Mundo e continua a merecer a total confiança da equipa técnica.“É um modelo a seguir”, afirmou o selecionador, elogiando o profissionalismo, a dedicação e a forma como o avançado continua a encarar os desafios ao mais alto nível.Questionado sobre o seu futuro após o Mundial, Martínez evitou alimentar especulações. O treinador lembrou que o contrato termina no final da competição, mas garantiu que toda a atenção está concentrada na campanha portuguesa nos Estados Unidos, México e Canadá.Portugal entra no Grupo K como um dos candidatos ao apuramento para a fase seguinte, mas o selecionador prefere concentrar-se apenas no primeiro desafio. A estreia frente à República Democrática do Congo representa o início de um percurso que a equipa das quinas espera prolongar até às últimas fases da competição.O encontro realiza-se em Houston e marca o primeiro passo da Seleção Nacional numa edição do Mundial em que Portugal procura conquistar, pela primeira vez na sua história, o título de campeão do mundo..Rúben Dias avalia condição antes da estreia de Portugal contra a RD Congo