Rúben Dias avalia condição antes da estreia de Portugal contra a RD Congo

Rúben Dias é o único jogador com limitações físicas visíveis na seleção portuguesa e, portanto, a dúvida maior para a estreia no Mundial 2026 no Grupo K frente à República Democrática do Congo, marcada para as 18h00 de Portugal Continental desta quarta-feira. O conjunto orientado por Roberto Martínez fez ontem o último treino em Palm Beach, no Garden District Park, antes do encontro com os africanos e Rúben Dias continuou sob gestão. Fez a corrida inicial ao lado dos companheiros de equipa, mas separou-se destes para, junto ao fisiologista João Brito, realizar exercícios adaptados e prescritos entre equipa médica e preparadores físicos.Na segunda-feira, o central já tinha estado no relvado, acumulando momentos de carga física e exercícios com bola, mas evitando duelos ou situações de jogo corrido para minimizar qualquer impacto. Rúben Dias foi titular nos dois jogos particulares de Portugal antes do Campeonato do Mundo, somando 87 minutos de jogo frente ao Chile e 45 contra a Nigéria. Os encontros serviram para ter garantias de que o jogador está capaz de representar as Quinas, mas há alguma cautela quanto à sua utilização. Nesse sentido, o Diário de Notícias, junto de fonte do jogador, pôde saber que será feita uma avaliação à sua disponibilidade para jogar e que o próprio tem sido chamado ao processo. Se não existir risco de agravamento da condição, Rúben Dias vai a jogo. Caso haja consenso de que é preferível esperar mais alguns dias para a sua utilização, avançará Tomás Araújo, central do Benfica e destro, ficando entre Gonçalo Inácio e Renato Veiga a outra vaga, ambos canhotos. Rúben Neves já foi utilizado como central, mas esse plano não deve ser a abordagem inicial de Roberto Martínez. Espera-se que alguma dúvida possa ser esclarecida na conferência de imprensa desta madrugada, já em Houston, no Texas, para onde viajou a seleção a meio da tarde de ontem. Em março, Dias contraiu uma lesão num tornozelo no jogo com o Real Madrid na Liga dos Campeões e ficou condicionado na restante temporada. Fez 33 encontros pelo clube, o mais baixo registo individual das últimas nove épocas, ficou no banco em cinco dos seis últimos jogos do City para o campeonato e só voltou aos relvados na despedida da Premier League, contra o Aston Villa, já era o Arsenal campeão em Inglaterra.Nuno Mendes terminou carregado fisicamente a temporada pelo PSG, saiu com queixas da final ganha da Liga dos Campeões e foi o único jogador que entrou ao intervalo no encontro de preparação contra a Nigéria a não completar o encontro. Saiu depois de 33 minutos em campo e é um jogador também cuidado fisicamente. Não tem mostrado dificuldades nos minutos abertos à comunicação social. Nota para que no último treino antes da estreia no Mundial 2026, Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tenha feito o habitual cumprimento aos jogadores, conversando com o capitão Cristiano Ronaldo, que cumpre o sexto Campeonato Mundo.A RD Congo tem de se blindar das notícias do agravamento do ébola em território africano, com mais de 700 casos registados e a previsão de que a epidemia se prolongue até ao final do ano. Os jogadores, recorde-se, militam na Europa e fizeram a preparação na Bélgica para evitar o boicote imposto pelos Estados Unidos da América ao ingresso de turistas na região se tivessem estado na região nos 21 dias anteriores à viagem. Até aqui, não têm havido pistas do treinador Sébastien Desabre, que, ainda assim, se mostrou agradado com a solidez no empate com a Dinamarca. O 4x1x4x1 tem sido a tática preferencial, os laterais Masuaku e Wan-Bissaka sobem no terreno e na frente a esperança em Wissa, que teve uma lesão no joelho, é quem mais acalenta o sonho de estar no Mundial 52 anos depois, agora como RD Congo. Ngal’ayel Mukau, médio jovem de Lille, é apontado à titularidade ao lado de Samuel Moutoussamy.Invasão espanhola esperada na conferência de ImprensaEnquanto Portugal viajava para Houston, perspetivava-se nos meios de comunicação espanhóis uma romaria para a conferência de Imprensa de Roberto Martínez. Isto porque Bernardo Silva era ontem dado como reforço garantido por José Mourinho para o Real Madrid. Apesar de ter vincado o desejo de um dia poder vir a jogar no Barcelona, Bernardo terá um contrato de dois anos afinado com os merengues, ainda antes de começar o Mundial, e isso, previsivelmente, levará a várias reportagens no local e a questões sobre o espírito do atleta que se prevê ser parte importante do conjunto português nos EUA..Rúben Dias em risco para a estreia: continua a trabalhar à parte devido a uma lesão.Herança portuguesa e experiência de Premier League fazem da R.D. Congo rival a ter em conta.Tudo a postos para o Mundial: Roberto Martínez contou com todos no último treino