Portugal estreia-se esta quarta-feira, dia 17 de junho, no Mundial 2026 frente à República Democrática do Congo.
Portugal estreia-se esta quarta-feira, dia 17 de junho, no Mundial 2026 frente à República Democrática do Congo.MIGUEL A. LOPES/LUSA
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Rúben Dias avalia condição antes da estreia de Portugal contra a RD Congo

Central é a principal dúvida de Roberto Martínez. A indicação é não arriscar, mas defesa terá palavra final. Tomás Araújo a postos e à frente de Inácio ou Veiga, ambos canhotos.
Frederico Bártolo
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