Roberto Martínez: “Ninguém pode colocar em causa o compromisso do Cristiano com a seleção”

No dia em que Cristiano Ronaldo é esperado na Casa Branca, em Washington, para um encontro com Donald Trump, Roberto Martínez lembrou que o capitão da seleção é uma figura planetária e leva com ele Portugal e o futebol português. O capitão português seguiu na comitiva de Mohammad bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita e estava previsto que o jogador do Al Nassr reunisse com Trump antes de marcar presença no jantar com a comitiva saudita. “Cristiano representa a seleção e também o povo português, esteja onde estiver. Então, para nós, é uma boa notícia [ele ser recebido na Casa Branca]. Acredito muito no que o Cristiano pode fazer como embaixador e ajudar com o seu exemplo, não só no futebol”, salientou o selecionador nacional, à margem do almoço-debate promovido pelo International Club of Portugal e falou sobre - Liderança, Honestidade e Clareza.Martínez, que comanda a seleção portuguesa desde 2023, respondeu a perguntas de empresários, dirigentes e representantes do ramo empresarial português e voltou a defender o capitão da seleção das críticas de alguns adeptos e comentadores, depois da seleção ter ganho à Arménia, por 9-1, sem CR7. “Adorei como gerimos o jogo. Falou-se muito de marcarmos nove golos sem o Cristiano, mas o Cristiano marcou 25 golos nos últimos 30 jogos e não há outro ponta de lança nesse nível. Ganhámos 9-1 à Arménia sem o Nuno Mendes, é por isso que não o vamos utilizar no futuro? O importante é que a equipa tenha soluções, que tenha responsabilidade e liderança para ganhar jogos quando jogadores importantes, como Ronaldo e Nuno Mendes, não estão”, disse o selecionador, repetindo o discurso que teve após o jogo que valeu o apuramento para o Mundial2026.Ronaldo também foi criticado por não marcar presença no Dragão, no encontro em que a seleção garantiu o apuramento para o Campeonato do Mundo nos EUA, México e Canadá, mas Martínez lembrou “a liderança e compromisso” do seu capitão: “Acredito que ninguém pode colocar em causa o compromisso do Cristiano com a seleção. É um exemplo, não há outro jogador que tenha tido 21 anos [ já são 22] na seleção.”Numa lista a 26 cabem Paulinho, André Silva e/ou Fábio SilvaRoberto Martínez revelou que, caso a lista de convocados para o Mundial seja de 26 jogadores - algo que a FIFA ainda não anunciou -, haverá uma vaga extra no ataque, para lá de Gonçalo Ramos e CR7. Questionado sobre a ausência de Paulinho, do Toluca, que foi o melhor marcador do campeonato mexicano, o técnico garantiu que o ex-Sporting, de 33 anos, é um deles. “Precisamos de um atacante. Temos três opções e uma é o Paulinho, porque está a ser muito constante e a jogar muito bem. Temos o André Silva, que está a fazer uma época muito boa no Elche, e o Fábio Silva, que está no Dortmund e já esteve na seleção.” Sobre os casos de Pote e Francisco Trincão, que têm sido convocados mas não são indiscutíveis na equipa, ou de Quenda - que chegou a fazer parte de convocatórias passadas, mas nunca se estreou, Martínez deu o exemplo de Carlos Forbs, extremo do Club Brugge que se estreou com a Arménia: “Ouvi que o selecionador não gosta de jogadores do Sporting, mas o selecionador é neutro! O selecionador nasceu em Espanha, trabalhou em Inglaterra e nos últimos sete anos trabalhou na Bélgica. Não tem camisola, não tem passado e toma decisões para ganhar jogos.”Portugal vai jogar com os EUA em 2026Garantido o apuramento para o Mundial2026, a Federação Portuguesa de Futebol fechou um acordo com a US Soccer para um jogo particular entre as seleções de Portugal e dos Estados Unidos, em março de 2026. De acordo com o mesmo portal The Athletic, a partida será disputada no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, e fará parte de um duplo compromisso da formação norte-americana, que também irá jogar com a Bélgica.Segundo a publicação, as conversas entre as duas federações decorriam já há alguns meses e ficaram seladas assim que Portugal assegurou o apuramento para o Mundial2026, com a goleada à Arménia, por 9-1, no passado domingo. isaura.almeida@dn.pt.Apurado com distinção no último teste. Portugal garantiu 9.º Mundial da história com goleada à Arménia