Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez vão jantar com Donald e Melania Trump

Cristiano Ronaldo está esta terça-feira, 18 de novembro, em Washington, onde vai jantar na Casa Branca juntamente com a noiva, Georgina Rodríguez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a mulher deste, Melania Trump. O avançado do Al Nassr, da Arábia Saudita, vai estar com o presidente norte-americano no mesmo dia em que Trump recebe Mohammad bin Salman, príncipe herdeiro saudita, mas oficialmente CR7 não estará integrado na comitiva saudita, de acordo com a SIC Notícias.A noiva do futebolista de 40 anos, Georgina Rodriguez, publicou algumas imagens desta visita à capital norte-americana nas stories do Instagram.. Há cerca de duas semanas, numa entrevista concedida ao jornalista britânico Piers Morgan, o capitão da seleção nacional revelou que admira Trump, "uma das pessoas que pode mudar, ou ajudar a mudar o mundo", e que gostava de se encontrar com ele..Cristiano Ronaldo vai ser recebido por Donald Trump na Casa Branca. "Ele é uma das pessoas mais importantes, é uma das pessoas que quero conhecer. Desejo fazê-lo um dia, se tiver a oportunidade… Diz-lhe que uma das pessoas com quem me quero sentar e ter uma boa conversa é o Donald Trump. Aqui, na América, onde quiserem. Desejo conhecê-lo um dia para me sentar com ele, é uma das pessoas de que gosto mesmo porque acho que ele consegue fazer as coisas acontecer e eu gosto de pessoas assim", afirmou na ocasião.Há mais de uma década que Cristiano Ronaldo não pisa território dos Estados Unidos, depois de a norte-americana Kathryn Mayorga o ter acusado, em 2017, de a ter violado num hotel em Las Vegas, em 2009.Em 2023, a Justiça norte-americana rejeitou um recurso da queixosa, que pedia uma indemnização de 25 milhões de dólares (cerca de 23,6 milhões de euros) ao internacional português.Recorde-se que o Campeonato do Mundo de futebol do próximo ano vai disputar-se nos Estados Unidos, Canadá e México e que a seleção portuguesa assegurou o apuramento para o Mundial no domingo, após goleada sobre a Arménia (9-1) no Estádio do Dragão.Antes, em março, Portugal deverá disputar um jogo de caráter particular diante dos Estados Unidos no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, segundo o The Athletic.Martínez diz que Ronaldo representa Portugal "esteja onde estiver" O selecionador de Portugal de futebol afirmou esta terça-feira que Cristiano Ronaldo representa o povo português "esteja onde estiver", no dia em que o capitão da equipa das 'quinas' é recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.“O Cristiano, seja qual seja o seu trabalho ou clube, representa a seleção e também o povo português, esteja onde estiver. Então, para nós, é uma boa notícia e eu acredito muito no que o Cristiano pode fazer como embaixador e ajudar com o seu exemplo, não só no futebol”, salientou o espanhol Roberto Martínez.O selecionador de Portugal foi convidado para um almoço-debate promovido pelo International Club of Portugal e conduziu uma intervenção alusiva ao tema ‘Liderança, Honestidade e Clareza’.À margem dessa iniciativa, em Lisboa, o espanhol considerou uma "boa notícia" para Portugal e o encontro do avançado dos sauditas do Al Nassr, cinco vezes distinguido como melhor futebolista a nível mundial, com Trump, na Casa Branca, em Washington.