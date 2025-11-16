Apurado com distinção no último teste. Portugal garantiu 9.º Mundial da história com goleada à Arménia

O jogo frente à Arménia era “para ganhar ou ganhar”, mas Portugal fez mais do que ganhar e goleou (9-1), garantindo um lugar no Mundial2026, o nono da história e o sétimo consecutivo.Desde a estreia em Inglaterra1966, a equipa das quinas esteve nos mundiais de 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, sendo que o melhor desempenho remonta ao terceiro lugar da primeira presença, em que brilhou Eusébio, ontem homenageado no Estádio do Dragão. Na Europa, só Alemanha, França e Espanha têm mais presenças consecutivas em fases finais (alemães e espanhóis ainda não tinham garantido a presença no mundial ao fecho desta edição).A seleção nacional fechou o Grupo F na liderança, com 13 pontos, mais três do que a Rep. Irlanda (10), que vence na Hungria (3-2) e assegurou o segundo lugar, que dá acesso aos play-offs de março, relegando os húngaros para a terceira posição, com oito. A Arménia, por seu lado, terminou em último, com três pontos.No próximo dia 5 de dezembro, Portugal fica a conhecer o seu grupo na fase final do maior Mundial de Futebol de sempre, com 48 seleções. A equipa das quinas estará no Pote1, evitando assim jogar com os anfitriões Canadá, Estados Unidos e México, e ainda com Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Países Baixos, Bélgica e Alemanha... se os germânicos se apurarem para o Mundial2026, que irá realizar-se entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026, em 16 cidades espalhadas pelos EUA, México e Canadá.João e Bruno. Se tu marcas três, eu marco trêsEste domingo, no Estádio do Dragão, sem o castigado Cristiano Ronaldo a seleção nacional goleou a Arménia no último jogo da fase de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo de futebol. Foi o resultado mais desnivelado de sempre conseguido por Portugal, depois dos 9-0 ao Luxemburgo, em setembro de 2023, na fase de apuramento para o Euro2024.Bruno Fernandes e João Neves marcaram três golos cada um, num duelo muito particular pelo título de melhor em campo, com o médio do PSG a destacar-se com um espetacular golo de livre direto. No final João Neves ofereceu a bola do jogo a Bruno Fernandes, destacando assim o colega como o melhor em campo, num claro sinal do bom ambiente que se vive no balneário português.Renato Veiga, Gonçalo Ramos e Francisco Conceição marcaram um golo cada, num jogo em que Roberto Martínez promoveu a 14.ª estreia, a de Carlos Forbs, que jogou com o número 7 que é de CR7 há mais de duas décadas.Foi uma exibição plena de eficácia, mas com vários alertas a ter em conta por Roberto Martínez, para bem da seleção. Portugal voltou a sofrer golos e a mostrar intranquilidade defensiva, sem a consistência vista noutras qualificações ou mesmo na Liga das Nações, prova ganha no passado dia 8 de junho, numa final frente a Espanha. Há homenagens e homenagensGarantido o apuramento, a seleção foi alvo de uma distinção por parte do Presidente da República, com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, presente. Marcelo Rebelo de Sousa estava em dívida pela conquista da Liga das Nações e fez ontem a entrega da Ordem de Mérito aos jogadores e ao selecionador nacional, Roberto Martínez.O Portugal-Arménia ficou ainda marcado por diversas homenagens. A equipa das quinas jogou de preto para homenagear Eusébio no dia em que passaram 65 anos da Bola de Ouro entregue ao Pantera Negra. E não deixa de ser curioso (e até estranho) que o minuto 13 (número da camisola de Eusébio, alvo de homenagem) não tenha sido recordado pelo público, com ajuda dos monitores do estádio do Dragão, como foram os também internacionais Jorge Costa (minuto 2) e Diogo Jota (minuto 21), que morreram este ano, mas não foram esquecidos.isaura.almeida@dn.pt.Portugal está no Mundial2026. Seleção goleou Arménia e foi condecorada por Marcelo Rebelo de Sousa