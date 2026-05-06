Ricardo Horta, capitão do Sp. Braga.
Ricardo Horta, capitão do Sp. Braga.FOTO: SC Braga
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Ricardo Horta integra convocados do Sp. Braga para decisão frente ao Friburgo

Capitão arsenalista recupera de lesão e segue com a equipa para a Alemanha, numa convocatória marcada também pelos regressos de Víctor Gómez, Gabri Martínez e Moscardo.
Cecília Carmo
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O Sporting de Braga viajou esta quarta-feira, 6 de maio, para a Alemanha, onde defronta o Friburgo na segunda mão das meias-finais da Liga Europa, marcada para quinta-feira, às 20h00 (hora de Portugal continental). O treinador Carlos Vicens convocou 24 jogadores para a deslocação e a principal novidade é a inclusão de Ricardo Horta, apesar das dúvidas físicas em torno do capitão arsenalista.

O internacional português sofreu uma lesão na coxa direita na primeira mão da eliminatória, disputada na semana passada em Braga, e chegou mesmo a ser apontado como baixa para os compromissos seguintes. Horta falhou o encontro frente ao Estoril, para o campeonato, mas voltou a integrar os convocados para o duelo decisivo diante do Friburgo. Ainda assim, a sua utilização permanece em aberto, depois de ter treinado de forma condicionada antes da viagem para a Alemanha.

Além de Ricardo Horta, Carlos Vicens recupera também Víctor Gómez e Gabri Martínez, ambos depois de ultrapassarem problemas físicos. Moscardo regressa igualmente às opções, após ter cumprido castigo na primeira mão da eliminatória.

Em sentido contrário, o Braga continua privado de várias unidades importantes. Barisic, Niakaté, Arrey-Mbi, Diego Rodrigues e Grillitsch ficaram de fora devido a lesão, sendo que alguns deles não deverão voltar a competir esta temporada.

A equipa minhota parte para esta segunda mão em vantagem, depois da vitória por 2-1 conquistada no Estádio Municipal de Braga. O encontro será disputado no Estádio Wolfswinkel, em Friburgo, e terá arbitragem do italiano Davide Massa.

O vencedor da eliminatória garantirá presença na final da Liga Europa, em Istambul, onde poderá encontrar o Aston Villa ou o Nottingham Forest.

Ricardo Horta, capitão do Sp. Braga.
Liga Europa. Sp. Braga adianta-se ao Friburgo e está um passo mais perto da final
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