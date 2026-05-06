Ricardo Horta integra convocados do Sp. Braga para decisão frente ao Friburgo

O Sporting de Braga viajou esta quarta-feira, 6 de maio, para a Alemanha, onde defronta o Friburgo na segunda mão das meias-finais da Liga Europa, marcada para quinta-feira, às 20h00 (hora de Portugal continental). O treinador Carlos Vicens convocou 24 jogadores para a deslocação e a principal novidade é a inclusão de Ricardo Horta, apesar das dúvidas físicas em torno do capitão arsenalista.O internacional português sofreu uma lesão na coxa direita na primeira mão da eliminatória, disputada na semana passada em Braga, e chegou mesmo a ser apontado como baixa para os compromissos seguintes. Horta falhou o encontro frente ao Estoril, para o campeonato, mas voltou a integrar os convocados para o duelo decisivo diante do Friburgo. Ainda assim, a sua utilização permanece em aberto, depois de ter treinado de forma condicionada antes da viagem para a Alemanha.Além de Ricardo Horta, Carlos Vicens recupera também Víctor Gómez e Gabri Martínez, ambos depois de ultrapassarem problemas físicos. Moscardo regressa igualmente às opções, após ter cumprido castigo na primeira mão da eliminatória.Em sentido contrário, o Braga continua privado de várias unidades importantes. Barisic, Niakaté, Arrey-Mbi, Diego Rodrigues e Grillitsch ficaram de fora devido a lesão, sendo que alguns deles não deverão voltar a competir esta temporada.A equipa minhota parte para esta segunda mão em vantagem, depois da vitória por 2-1 conquistada no Estádio Municipal de Braga. O encontro será disputado no Estádio Wolfswinkel, em Friburgo, e terá arbitragem do italiano Davide Massa.O vencedor da eliminatória garantirá presença na final da Liga Europa, em Istambul, onde poderá encontrar o Aston Villa ou o Nottingham Forest..Liga Europa. Sp. Braga adianta-se ao Friburgo e está um passo mais perto da final