Mario Dorgeles fez o golo da vitória, já nos "descontos"
Mario Dorgeles fez o golo da vitória, já nos "descontos"HUGO DELGADO
Desporto

Liga Europa. Sp. Braga adianta-se ao Friburgo e está um passo mais perto da final

Golo de Mario Dorgeles aos 90+2 minutos permitiu ao Sporting de Braga vencer os alemães do Friburgo (2-1) na primeira mão das meias-finais
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Um golo de Mario Dorgeles aos 90+2 minutos permitiu ao Sporting de Braga adiantar-se ao Friburgo na corrida à final da Liga Europa de futebol, garantindo um triunfo em casa por 2-1, na primeira mão das meias-finais.

O turco Demir Tiknaz adiantou os minhotos, aos oito minutos, mas o italiano Vincenzo Grifo empatou pouco depois, aos 16, antes de o médio costa-marfinense consumar o triunfo da formação bracarense, que tinha visto Rodrigo Zalazar falhar uma grande penalidade em cima do intervalo, aos 45+2.

O Sporting de Braga, que procura assegurar a segunda final da Liga Europa da sua história, depois de ter perdido a decisão de 2010/11 diante do FC Porto, em Dublin, visita o Friburgo na próxima semana, em 07 de maio, no encontro da segunda mão.

Uma conquista do Sp. Braga na Liga Europa deixaria Portugal com uma terceira equipa apurada para a Liga dos Campeões da próxima temporada, pois os arsenalistas ganhariam entrada direta na liga milionária de 2026/27, mesmo que terminem o campeonato nacional no atual 4.º lugar.

Sp. Braga
Liga Europa
Friburgo
Diário de Notícias
www.dn.pt