Real Madrid venceu o primeiro ‘El Clásico’ da época

O Real Madrid venceu este domingo, dia 26 de outubro, o primeiro El Clásico desta temporada, batendo o Barcelona, por 2-1, no Estádio Santiago Bernabéu, em jogo da jornada 10 da La Liga. Com este resultado, os merengues abriram uma vantagem de cinco pontos na liderança do campeonato espanhol. Aos 12 minutos, após anulação de um golo e um penálti falhado, o Real adiantou-se com um tento de Kylian Mbappé, mas Fermín López empatou o jogo, que ainda aqueceu com um lance entre Yamal e Carvajal. O golo do triunfo merengue foi marcado por Jude Bellingham aos 43 minutos. .Rubem Amorim guia Manchester United à terceira vitória seguida