Rubem Amorim guia Manchester United à terceira vitória seguida

O Manchester United, de Ruben Amorim, alcançou este sábado, dia 25 de outubro, a terceira vitória seguida na Liga inglesa de futebol, ao superiorizar-se na receção ao Brighton (4-2), e subiu, provisoriamente, aos lugares de acesso à Liga dos Campeões.Em Old Trafford, foram os brasileiros Matheus Cunha e Casemiro a estarem em evidência no primeiro tempo do jogo da nona jornada, com o avançado contratado no verão ao Wolverhampton a inaugurar o marcador para os red devils, quando decorria o minuto 24.Dez minutos depois, o antigo médio do Real Madrid, que já tinha servido o compatriota, ampliou a vantagem, com o marcador a mexer novamente, mas só depois do intervalo, por culpa dos remates certeiros do camaronês Bryan Mbeumo (61 e 90+7).Os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares na equipa de Amorim, que ainda viu Danny Welbeck e o grego Kostoulas encurtarem distâncias para os seagulls, aos 74 e 90+2 minutos, respetivamente.Desta forma, o United subiu, à condição, ao quarto lugar, o primeiro que dá acesso direto à Liga dos Campeões na próxima temporada, com os mesmos 16 pontos do rival Manchester City (terceiro), que tem o jogo desta jornada por disputar, ambos a um do Sunderland, vice-líder, e a três do líder isolado Arsenal, também com um jogo a menos.