O francês Kylian Mbappé é uma das principais estrelas do Real Madrid de José Mourinho.
O francês Kylian Mbappé é uma das principais estrelas do Real Madrid de José Mourinho.EPA/MANUEL BRUQUE
Desporto

Real Madrid, Barça e United são os reis das redes na Champions

Os três gigantes são os únicos acima de 300 milhões de seguidores. O bicampeão Paris SG vem a seguir. FC Porto e Sporting a meio de uma tabela que acaba no Viking.
João Almeida Moreira
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Real Madrid e Barcelona não lideram a Champions League na classificação por pontos mas encabeçam a tabela dos clubes presentes na edição de 2026/27 da competição com mais seguidores na internet. Em terceiro lugar, o sempre em crise Manchester United. E em quarto o atual bicampeão e líder da fase inicial Paris Saint-Germain. FC Porto e Sporting? No meio da tabela.

O clube de José Mourinho e Bernardo Silva é seguido por 442,8 milhões de adeptos, somando as plataformas Facebook, Instagram, Tik Tok e X, concluiu um estudo da Winsportsonline. Para José Ángel Sánchez, diretor executivo do Real Madrid, “o objetivo é conseguirmos nos conectar com toda a gente que apoia o clube no mundo porque, em última análise, esta instituição pertence-lhes”, disse numa entrevista à Microsoft pouco depois de entrar em funções.

Se o clube da capital espanhola é o único a passar a fasquia dos 400 milhões, o rival Barcelona, de Cancelo, é o único acima de 300 milhões e no limiar da centena seguinte – 396,7 milhões de culés nas redes. Acima dos 200 está o Manchester United, de Dalot e Bruno Fernandes, primeiro dos gigantes ingleses, com 225,5. Só na próxima faixa, com 194,4, aparece o PSG de Vitinha, Nuno Mendes e João Neves.

Os quatro, com 1259 mil milhões, equivalentes a 53%, superam os demais 32 participantes, que só têm 1,112 mil milhões. Os clubes ingleses e espanhóis, entretanto, detêm exatos 70% do total desta edição da Champions, fruto da performance de Manchester City, Liverpool e Arsenal, quinto, sexto e oitavo da lista, e do Atlético Madrid, o nono. Os intrusos são o alemão Bayern, em sétimo, e o italiano Inter, em décimo.

Os madridistas estão no topo e os barcelonistas em segundo lugar em todas as quatro redes sociais mas se o United está à frente do PSG no Facebook, uma plataforma mais “tradicional”, os franceses superam-no no Instagram e no Tik Tok. Por falar nas redes, o Facebook reúne 809 milhões de fãs, acima dos 772,33 do Instagram, dos 512,24 milhões do Tik Tok e dos 274,31 do X.

O primeiro clube fora das ligas top-5, Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1, é o Galatasaray, o 12.º, acima do rival Fenerbahçe, 14.º, com a Roma intrometida no meio. Os colossos de Portugal, país com meros 10 milhões de habitantes contra os 85 milhões da Turquia, aparecem ainda assim pouco depois. O FC Porto em 18.º, com 12 milhões, e o Sporting em 19.º, com 11,1. Os dragões superam os leões em três de quatro plataformas mas perdem por razoável diferença no Tik Tok.

Lá no fim da tabela estão o atual lanterna vermelha da competição desportiva, o Slovan Bratislava, da Eslováquia, o Sabah, do Azerbaijão, o LASK Linz, da Áustria, e o Viking, da Noruega, seguido por meros 190 mil adeptos mas num honroso 22.º da tabela.

A prova de que a importância das redes sociais nos balanços dos clubes só aumenta, está no relatório enviado em setembro pelos red devils à SEC, entidade reguladora norte-americana, onde atribuiu os cerca de 700 milhões de libras em receitas de patrocínios, comerciais e de merchandising à comunidade global de seguidores nas diferentes plataformas.

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