Os 25 principais milionários do mundo desportivo somam em conjunto quase um bilião de dólares de fortuna pessoal.
Os 25 principais milionários do mundo desportivo somam em conjunto quase um bilião de dólares de fortuna pessoal.MONTAGEM: FERNANDO ALMEIDA
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Quem são os proprietários de clubes mais ricos do planeta?

Lista da Forbes é liderada pelo dono do discreto 13.º classificado da Liga francesa de futebol. No Top-25, há quem tenha gigantes como Arsenal, Dallas Cowboys, LA Clippers e até um emblema português.
João Almeida Moreira
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