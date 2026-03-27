Quem são os proprietários de clubes mais ricos do planeta?

O Paris FC pode não ser o principal clube de França. Aliás, está longe até, como se sabe, de ser a melhor equipa de Paris, mas ainda assim pode dar-se ao luxo - eis a palavra certa - de ter o mais rico de todos os investidores na área do desporto do mundo: Bernard Arnault, CEO da LVHM, holding francesa especializada em artigos - cá está - de luxo, como a Moët & Chandon ou a Louis Vuitton.Arnault, com uma fortuna estimada em 171 mil milhões de dólares, lidera a lista elaborada pela Forbes com os 25 donos de clubes desportivos mais ricos do planeta. Mas o seu Paris FC, promovido só este ano à Ligue 1, a elite do futebol francês, onde ocupa um modesto 13.º lugar, é, por mais estranho que possa parecer a expressão neste contexto, o “parente pobre” do vizinho e rival Paris Saint-Germain, propriedade de um fundo qatari.Segundo o Transfermarkt, site especializado em valores de mercado do futebol, os Bleus valem meros 121 milhões de euros, muito abaixo, por exemplo, de Sporting e FC Porto, ambos na casa dos 400 milhões, Benfica, mais de 300, e até do Sp. Braga, avaliado em 155 milhões.Para adquirir uma posição maioritária no Paris FC, o empresário investiu 100 milhões, ou seja, 0,06% do seu património líquido.Em segundo lugar está Rob Walton, dono da rede de hipermercados Walmart e dos Denver Broncos, equipa de futebol americano, com uma fortuna de 146 mil milhões. A Liga de futebol americano, NFL, é, aliás, a mais representada na lista, com oito equipas. Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft, com património avaliado em 126 mil milhões, fica com o terceiro lugar, depois de ter dominado o ranking nos dois anos anteriores. Perdeu para Walton por culpa da subida discreta das ações da Microsoft no ano passado, por comparação com as da Walmart, e para Arnault porque até 2025 o Paris FC ainda estava na 2.ª Divisão e, segundo a metodologia da Forbes, só entram para estas contas clubes de 1.ª Divisão. Ballmer é proprietário dos Los Angeles Clippers, da NBA, a segunda liga mais representada no Top-25, com sete equipas.O futebol, no entanto, é o desporto com mais representantes, 13, espalhados por sete ligas diferentes, entre os quais quatro clubes da americana Major League Soccer, cujos donos possuem também emblemas de modalidades locais.No desporto-rei, mas fora dos EUA, além do Paris FC, têm donos multimilionários o Rennes, também da Ligue 1 francesa e sob liderança de outro magnata do luxo, François Pinault, fundador da Kering (Gucci e Yves Saint-Laurent); o Arsenal, o Fulham e o Everton, da Premier League inglesa; o Como e a Roma, da Serie A italiana; o Midtjylland, da liga dinamarquesa, e, acima de todos eles, o português Famalicão, da Liga Portugal. Idan Ofer, magnata israelita da navegação com fortuna avaliada em 36 mil milhões, é dono, através da holding Quantum Pacific Group, do atual quinto classificado da Liga Portugal (além de uma fatia do Atlético Madrid), e está em quinto da lista da Forbes.Somados os patrimónios dos multimilionários do Top-25 temos uma fortuna total de 903 mil milhões de dólares, um aumento de 49% face ao valor de 2025. O corte é feito a partir dos 11 mil milhões de Arthur Blank, proprietário dos Atlanta Falcons, da NFL. .Renato Veiga e Rodrigo Mora entre os 25 futebolistas sub-23 mais valiosos do mundo para o CIES