Renato Veiga e Rodrigo Mora entre os 25 futebolistas sub-23 mais valiosos do mundo para o CIES

O defesa português Renato Veiga, que representa os espanhóis do Villarreal, é o 17.º jogador com idade inferior a 23 anos mais valioso do mundo, de acordo com um estudo do CIES - Observatório do Futebol, publicado esta quarta-feira, 25 de março.Renato Veiga, que está ao serviço da seleção no México, está avaliado 62,7 milhões de euros, de acordo com o modelo estatístico utilizado neste estudo, que exclui os atletas que representem os dez clubes mais poderosos do mundo, a saber: Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern Munique, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint Germain e Real Madrid.O segundo português mais valioso é o portista Rodrigo Mora, que se encontra em 22.º lugar, que atinge os 60,5 milhões de euros, à frente de Mateus Fernandes, do West Ham, que no 39.º posto vale 52,7 milhões e João Simões, do Sporting, que é 56.º com 45,8 milhões de euros.A lista é liderada pelo médio ofensivo turco Kenan Yildiz, da Juventus, que está avaliado em 133,5 milhões de euros, bem distante do segundo classificado, o ponta-de-lança italiano Pio Esposito, do Inter Milão, que atinge os 94,7 milhões, fechando o pódio o extremo costamarfinense Yan Diomandé, do RB Leipzig, que chega aos 83,4 milhões.Nesta lista de 100 futebolistas, surgem ainda oito que atuam na I Liga portuguesa, com destaque para o dinamarquês Victor Froholdt, do FC Porto, que fecha o top 5, com uma avaliação de 80,3 milhões de euros.Em 12.º lugar aparece o avançado espanhol Samu Aghehowa, também do FC Porto, que está cotado com 71,6 milhões.Já fora dos top 50 aparecem os restantes, com o sportinguista Ousmane Diomande a aparecer em 57.º lugar, com 45,2 milhões, enquanto o brasileiro William Gomes (FC Porto) surge no posto 73 avaliado em 38,6 milhões de euros.Depois surgem três jogadores do Benfica, com o croata Franjo Ivanovic (87.º) com 34,5 milhões de euros, o norueguês Andreas Schjelderup (89.º) com 34,1 milhões e o argentino Gianluca Prestianni (96.º) que atinge os 32,5 milhões.Na última posição deste top 100 aparece o extremo polaco Oskar Pietuszewski, que em janeiro reforçou o FC Porto, que surge com uma cotação de 31,9 milhões de euros.