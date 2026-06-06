O Paris SG, de Vitinha, Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos, é bicampeão europeu. Bateu o Arsenal nos penáltis.
O Paris SG, de Vitinha, Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos, é bicampeão europeu. Bateu o Arsenal nos penáltis.X @UEFA Champions League
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Futebol. Novo capital financeiro ajuda sobretudo os clubes das capitais?

Final da 'Champions League' entre um clube de Paris e outro de Londres lançou o debate sobre a suposta centralização do futebol via dinheiro.
João Almeida Moreira
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