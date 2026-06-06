Futebol. Novo capital financeiro ajuda sobretudo os clubes das capitais?

Lucas Beraldo acertou o penálti, Gabriel Magalhães falhou e o Paris Saint-Germain venceu o Arsenal na final da Liga dos Campeões de 2025/26. Nada de muito diferente de outras finais da prova a não ser o facto de duas equipas de capitais, francesa e britânica, se defrontarem no jogo decisivo. Uma tendência que tem tudo a ver com capital – mas no outro sentido. Para começar, foi apenas a sexta vez em 71 finais que clubes de capitais se defrontaram no jogo decisivo. E metade delas aconteceu na “pré-história” da prova, entre Benfica e Real Madrid, Real Madrid e Partizan, de Belgrado, e Ajax, de Amesterdão, e Panathinaikos, de Atenas. A outra metade foi já nos últimos 12 anos, duas delas via dérbis madrilenos, antes desta disputada no sábado passado em Budapeste.Em 71 anos, por outro lado, só 26 vezes as capitais levantaram a taça – e 15 delas via Real Madrid – contra 44 de outras cidades. Ou, por outras palavras, até 2011, Londres, Paris, Berlim, Roma e Moscovo, talvez as cinco principais capitais do continente dos pontos de vista político e económico, jamais haviam ganho a Champions. Desde então, o Chelsea furou o bloqueio, uma vez, e o Paris SG duas, precisamente nos últimos dois anos.Como assinala Simon Kuper, colunista do Financial Times que nasceu em Londres e mora em Paris, o facto tem a ver com soccernomics, para usar o termo que deu o título a um livro do qual o jornalista é co-autor. E ele recorda uma resposta singela mas elucidativa de Nasser El-Khelaifi, o milionário qatari que preside ao PSG, à pergunta “porque escolheu este clube e não outro para investir milhões?”. “É de uma grande capital europeia, não tem rivais de peso na própria cidade e 12 milhões de pessoas vivem em torno dela”.Não é apenas o Paris SG. Em Espanha, fundos milionários investem no Atlético Madrid, que de clube com êxitos a um ritmo bissexto se tornou um (quase) gigante nos últimos anos e protagonizou os tais dérbis madrilenos em duas finais de Champions, ou do Tottenham Hotspur que, apesar das crises recorrentes, chegou a uma final pela primeira vez, em 2019. E os Spurs até são, ao lado do Brentford, o único de sete clubes londrinos da Premier League com maioria de capital britânico. Os outros cinco, dos “americanos” Arsenal, Chelsea e Crystal Palace (vencedor da última Conference League) ao “paquistanês” Fulham e ao “checo” West Ham, estão nas mãos de investidores estrangeiros que entenderam as vantagens de se apostar em clubes de grandes metrópoles. O Arsenal, finalista vencido no sábado mas recém consagrado campeão inglês 22 anos depois, trocou o acanhado Highbury pelo luxuoso Emirates, com capacidade para 60 mil adeptos e sempre esgotado. Na mesma Londres, entretanto, os rivais West Ham e Spurs também construíram novos recintos extraordinários e também os enchem jogo sim, jogo sim e com bilhetes a custo elevadíssimo. Segundo estudo da Deloitte, dos 10 clubes mais ricos do mundo hoje, cinco são de capitais europeias, um marco, o Real Madrid, o Paris SG e o trio Arsenal-Tottenham-Chelsea.Não: Manchester, Liverpool, Milão, Munique, Barcelona ou o FC\u0010Porto não vão deixar de ter superclubes competitivos mas razões demográficas, sociais e financeiras tornam cada vez mais os clubes das capitais atrativos ao capital.