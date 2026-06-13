Rúben Amorim é o preferido do Milan para assumir clube

Rúben Amorim poderá estar prestes a abraçar um novo desafio na carreira. Segundo avança o The Athletic, o treinador português é o principal candidato a assumir o comando técnico do Milan.O antigo treinador do Sporting está sem clube desde janeiro, altura em que foi demitido do Manchester United. De acordo com o jornal norte-americano, a escolha de Amorim integra um "processo minucioso e robusto de reestruturação do Milan". Recorde-se que o clube italiano demitiu a equipa técnica liderada por Massimiliano Allegri, bem como a sua direção executiva.Estas mudanças ocorreram depois de o Milan ter falhado a qualificação para a Liga dos Campeões. A equipa terminou a liga italiana na quinta posição, lugar que não lhe garantiu o acesso à principal competição europeia de clubes. A ausência da Liga dos Campeões já se tinha verificado na época anterior.O jornal acrescenta ainda que outros nomes apontados ao cargo são Mauricio Pochettino, Oliver Glasner, Matthias Jaissle e Sebastian Hoe. O AC Milan é o terceiro clube com mais títulos de campeão em Itália, com 19, atrás do rival Inter Milão (21) e da Juventus (36), mas não conquista o scudetto desde 2022..Manchester United pagou 19,3 milhões de euros para despedir Ruben Amorim.Ruben Amorim deixa o Manchester United: 14 meses, 24 vitórias e mais de 280 milhões de euros em jogadores