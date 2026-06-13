Rúben Amorim, antigo treinador do Sporting.
Rúben Amorim, antigo treinador do Sporting.Pedro Rocha / Global Imagens
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Rúben Amorim é o preferido do Milan para assumir clube

Treinador português deixou o Manchester United em janeiro, estando sem trabalho desde então.
Amanda Lima
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Rúben Amorim poderá estar prestes a abraçar um novo desafio na carreira. Segundo avança o The Athletic, o treinador português é o principal candidato a assumir o comando técnico do Milan.

O antigo treinador do Sporting está sem clube desde janeiro, altura em que foi demitido do Manchester United. De acordo com o jornal norte-americano, a escolha de Amorim integra um "processo minucioso e robusto de reestruturação do Milan". Recorde-se que o clube italiano demitiu a equipa técnica liderada por Massimiliano Allegri, bem como a sua direção executiva.

Estas mudanças ocorreram depois de o Milan ter falhado a qualificação para a Liga dos Campeões. A equipa terminou a liga italiana na quinta posição, lugar que não lhe garantiu o acesso à principal competição europeia de clubes. A ausência da Liga dos Campeões já se tinha verificado na época anterior.

O jornal acrescenta ainda que outros nomes apontados ao cargo são Mauricio Pochettino, Oliver Glasner, Matthias Jaissle e Sebastian Hoe. O AC Milan é o terceiro clube com mais títulos de campeão em Itália, com 19, atrás do rival Inter Milão (21) e da Juventus (36), mas não conquista o scudetto desde 2022.

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