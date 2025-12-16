PSG terá de pagar mais de 60 milhões a Mbappé

O PSG foi condenado pelo Tribunal do Trabalho a pagar mais de 60 milhões de euros a Kylian Mbappé, numa decisão que poderá colocar um ponto final na disputa laboral entre o clube francês e o avançado."Estamos satisfeitos com a decisão. Era o que se podia esperar quando os salários não eram pagos", disse a advogada de Mbappé, Frederique Cassereau.O tribunal considerou que o PSG não pagou três meses do salário de Mbappé, um bónus de ética e um bónus de assinatura devidos de acordo com o seu contrato de trabalho, na sequência da sua transferência a custo zero para o Real Madrid.O jornal Le Monde lembra que, depois de ter tentado, em vão, receber 55 milhões de euros em salários e bónus em atraso no final do seu contrato no verão de 2024, Mbappé avançou com um processo contra o PSG no Tribunal do Trabalho, em que pedia 263 milhões. O clube, por seu lado, exigia 440 milhões. Esta terça-feira, 16 de dezembro, foi decidido que o clube terá de desembolsar 60,9 milhões de euros. O trbunal considerou que o PSG não apresentou qualquer acordo escrito que comprovasse que Mbappé tinha renunciado ao salário e aos bónus. .Mbappé anuncia que vai deixar o PSG. "Esta aventura chegou ao fim"