Protocolo com a Bélgica permite à RD Congo contornar bloqueio americano ao ébola

A seleção da República Democrática do Congo cancelou o estágio de três dias que estava previsto para a capital Kinshasa, integrado no plano de preparação para o Mundial 2026, devido ao surto de um tipo raro de ébola no leste do país. Nesse sentido, o Congo vai aproveitar os protocolos históricos com a Bélgica para ali fazer a preparação antes da partida para os Estados Unidos, onde irá participar no segundo Campeonato do Mundo da sua história, 48 anos depois no torneio realizado na Alemanha.Desta forma, a seleção africana vai evitar as restrições de segurança impostas pelas autoridades de saúde norte-americanas, nomeadamente a pessoas que viagem da RD Congo. A Agência Pública de Saúde norte-americana decretou a impossibilidade de estrangeiros que sejam naturais ou que tenham visitado a República Democrática do Congo, Uganda ou Sudão do Sul de entrar no território, caso tenham estado nesses países nos últimos 21 dias. A Organização Mundial da Saúde (OMS) já declarou o surto de ébola como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional, após terem sido registados mais de 300 casos suspeitos e 159 mortes nas províncias de Ituri e Kivu do Norte, na República Democrática do Congo, além de dois outros óbitos no vizinho Uganda. Segundo a OMS, o vírus apresenta uma taxa de mortalidade entre 25% e 90%, apesar disso descartou tratar-se de uma epidemia. A RD Congo, adversária de Portugal no Grupo K do Mundial 2026, cancelou assim os treinos da seleção devido ao surto, mas garantiu que a restante preparação não ficaria afetada. Ainda assim, a capital não tinha casos registados. A participação, avança a Reuters, nunca esteve em risco porque apenas elementos do staff da seleção estão a residir no país, tendo saído de África na quarta-feira. A larga maioria de jogadores convocados militam na Europa e nenhum está a residir, habitualmente, no país da África Central nesta fase. O treinador Sébastien Desabre e a comitiva rumam à Bélgica e têm já um jogo particular agendado com a Dinamarca, a 3 de junho no Estádio de Sclessin, casa do Standard Liège, prosseguindo, depois, os testes contra o Chile, no dia 9, com o embate marcado para Espanha. A RD Congo é o primeiro adversário de Portugal, a 17 de junho, em Houston, enfrentando depois a Colômbia no dia 24 e o Usbequistão a 28..RD Congo anuncia convocados para o Mundial 2026: há quatro jogadores com passado no futebol português.Ébola. Portugal desaconselha "viagens não essenciais" à República Democrática do Congo