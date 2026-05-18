Programa IMPULSO atribui 111 bolsas a atletas e reforça apoio ao desporto português

A 13.ª edição do Programa IMPULSO | Bolsas de Educação Jogos Santa Casa decorreu esta segunda-feira, 18 de maio, distinguindo 111 atletas portugueses com apoios destinados a conciliar a carreira desportiva com a formação académica. A iniciativa, promovida pelos Jogos Santa Casa, representou um investimento global de 244.500 euros e abrange atletas olímpicos, paralímpicos, surdolímpicos e, pela primeira vez, universitários.As bolsas atribuídas este ano repartem-se entre 57 atletas olímpicos, 11 atletas paralímpicos e surdolímpicos e 43 atletas universitários, acompanhando os respetivos ciclos de preparação para grandes competições internacionais. No caso do desporto olímpico e paralímpico, os apoios estendem-se até aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Los Angeles 2028, enquanto os atletas surdolímpicos terão apoio até aos Jogos de Atenas 2029. Já no universo universitário, as bolsas enquadram-se na preparação para os Jogos Mundiais Universitários de 2027 e Campeonatos Mundiais Universitários de 2028.O programa tem como principal objetivo criar condições para que atletas de alto rendimento consigam compatibilizar as exigências da competição com o percurso académico, promovendo as chamadas carreiras duais. Para Fernando Gomes, presidente do Comité Olímpico de Portugal, o reforço da parceria permitiu duplicar o número de bolsas disponíveis para atletas integrados nos projetos olímpicos e de esperança olímpica, considerando este apoio essencial para garantir melhores condições de preparação sem comprometer a formação académica.Também Paulo Sousa, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, destacou a relevância da iniciativa, sublinhando que o Programa IMPULSO traduz o compromisso da instituição com o desenvolvimento do talento desportivo nacional e com a criação de oportunidades para atletas que representam Portugal ao mais alto nível. Segundo o responsável, o facto de esta edição representar o maior investimento de sempre evidencia a continuidade desse compromisso.Já José Manuel Lourenço, presidente do Comité Paralímpico de Portugal, salientou o impacto do programa na vida dos atletas, considerando-o um instrumento determinante para aumentar qualificações, autonomia e oportunidades futuras. Por sua vez, Diogo Salgado Braz, presidente da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), entidade integrada no programa a partir desta edição, classificou a inclusão do desporto universitário como um passo importante no reconhecimento das carreiras duais como elemento central do desenvolvimento desportivo e educativo em Portugal.Desde a sua criação, o Programa IMPULSO, desenvolvido em parceria entre os Jogos Santa Casa, o Comité Olímpico de Portugal, o Comité Paralímpico de Portugal e agora também a FADU, já atribuiu 632 bolsas, num investimento superior a 1,7 milhões de euros, consolidando-se como o principal programa nacional de apoio à conciliação entre desporto de alto rendimento e formação académica.Além da atribuição das bolsas, os Jogos Santa Casa anunciaram ainda o reforço do patrocínio ao Comité Olímpico de Portugal e ao Comité Paralímpico de Portugal para o novo ciclo competitivo, prolongando o apoio até aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Los Angeles 2028 e aos Jogos Surdolímpicos de Atenas 2029. O acordo prevê presença da marca nos equipamentos dos atletas e nas várias fases de preparação e integração das equipas nacionais, acompanhando as principais competições internacionais do calendário olímpico e paralímpico, incluindo os Jogos de Inverno Milão-Cortina 2026 e os Jogos Europeus de Istambul 2027..Contratos-Programa de Preparação Olímpica, Paralímpica e Surdolímpica assinados na sede do COP