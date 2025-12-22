Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Contratos-Programa de Preparação Olímpica, Paralímpica e Surdolímpica assinados na sede do COP
DR
Desporto

Contratos-Programa de Preparação Olímpica, Paralímpica e Surdolímpica assinados na sede do COP

O plano contempla a concretização de um aumento de 30% para os Olímpicos e Paralímpicos e de 70% para os Surdolímpicos.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Comité Olímpico de Portugal
Comité Paralímpico de Portugal
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt