Presidente do Paraguai festeja vitória à Alemanha com palavrão nas redes sociais e decreta feriado nacional

Santiago Peña, Presidente da República do Paraguai, ficou eufórico com a vitória da seleção albirroja frente à Alemanha, no desempate por penáltis, que permitiu o apuramento para os oitavos de final do Mundial 2026.Foi de tal ordem que logo após o final do encontro, ainda os jogadores paraguaios festejavam no relvado do estádio Gilette, em Foxborough, já o líder máximo do país assinava o decreto de feriado nacional em todo o país para esta terça-feira, 30 de junho, "como reconhecimento pelo histórico triunfo da seleção", justificando a medida como uma forma de "permitir que todos os compatriotas possam celebrar juntos este importante êxito desportivo que enche de orgulho todo o país".Nas redes sociais, Santiago Peña publicou mesmo uma foto onde se vê o momento da assinatura do decreto, destacando que a seleção do Paraguai "representa o mais profundo da identidade" do país: "a garra, a fé e a força de um povo que nunca se rende".Curiosa foi a primeira reação nas redes sociais do presidente paraguaio, que utilizou inclusive um palavrão. "Paraguai nunca se rende! Feriado c...", escreveu, numa expressão que em 2016 também ficou famosa em Portugal através do avançado Éder, depois da conquista do título de campeão da Europa por parte da seleção nacional.