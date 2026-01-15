Portugueses continuam em alta no Dakar e assumem etapa de luxo nos automóveis

A 11.ª etapa do Dakar 2026 confirmou o ascendente dos portugueses na edição deste ano, com desempenhos sólidos em várias categorias e ritmo competitivo capaz de desafiar as principais equipas mundiais. Nos automóveis, a vitória voltou a sorrir à Ford, com o sueco Mattias Ekström a impor-se nos 347 quilómetros cronometrados entre Al Henakiyah e Yanbu, mas a grande nota do dia foi novamente o quarto lugar de João Ferreira e Filipe Palmeiro, que ao volante de um Toyota oficial se mantêm entre os nomes mais fortes da competição e escalaram para o 18.º posto da geral. À frente, Nasser Al-Attiyah conserva o comando, embora com a margem reduzida para pouco mais de oito minutos face a Carlos Sainz..Também nas motas, o dia foi auspicioso para as cores nacionais. O norte-americano Skyler Howes assinou o melhor tempo, mas o jovem Martim Ventura voltou a surpreender, fechando no top 10 e ficando a um segundo da vitória na categoria Rally 2. Ventura é agora o melhor luso em prova, ocupando o 12.º lugar absoluto e o terceiro posto em Rally 2, posição que mantém Portugal bem colocado para discutir o pódio na fase final da prova..Nos camiões, a bandeira portuguesa também se mostra entre os candidatos ao triunfo. O navegador Paulo Fiúza, ao lado de Vaidotas Zala num Iveco da Team de Rooy, segue na defesa da liderança da classificação, numa luta direta que promete até ao fim. Nos SSV, João Monteiro e Nuno Morais mantêm consistência competitiva e encontram-se regularmente entre os cinco mais rápidos.Com portugueses a discutir lugares cimeiros em três categorias distintas, o rali aproxima-se da decisão com balanço historicamente positivo para Portugal. A penúltima etapa disputa-se esta sexta-feira, com 310 quilómetros cronometrados rumo a Yanbu, antes da curta tirada final de sábado, que deverá apenas confirmar vencedores caso nada de anormal aconteça..Dakar 2026 entra na fase decisiva com destaque para João Ferreira.Dakar entra na reta final com Al-Attiyah de novo na liderança.