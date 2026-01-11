Dakar 2026 entra na fase decisiva com destaque para João Ferreira

Depois do dia de descanso em Riade, o Rali Dakar 2026 regressou à competição com sete etapas decisivas rumo à meta em Yanbu. A segunda metade da prova começou este domingo, 11 de janeiro, com a ligação entre Riade e Wadi Ad Dawasir, num total de 876 quilómetros e uma especial cronometrada de 462 quilómetros. Este foi o primeiro teste à recuperação física dos pilotos e à capacidade das máquinas após a revisão mecânica. E os portugueses estiveram muito bem.João Ferreira voltou a destacar Portugal no Dakar ao assinar o segundo melhor tempo da etapa da prova. Ao volante da Toyota Hilux, o piloto de Leiria concluiu os 459 quilómetros cronometrados a 4m27s do sueco Mattias Ekstrom (Ford Raptor), que venceu a tirada, enquanto o norte-americano Mitch Guthrie fechou o pódio. O português integrou o grupo da frente durante praticamente toda a jornada, mas foi na secção final que consolidou a recuperação, ganhando dois lugares nos derradeiros quilómetros. A boa prestação permitiu-lhe avançar para o 11.º posto da classificação geral.No pelotão de SSV, a presença lusa voltou a ser expressiva, com quatro equipas no top-10. Monteiro e Morais chegaram a rodar nos lugares cimeiros, mas acabaram por ser ultrapassados nos instantes finais pela dupla Chaney/Argubright, que ainda ficou a escassos sete segundos dos vencedores Ferioli/Rinaldi. Gonçalo Guerreiro encerrou o dia em quinto, com Pinto/Oliveira e Dias/Jordão a surgirem imediatamente atrás, em oitavo.Entre as motas, o argentino Luciano Benavides (KTM) foi o mais rápido. O melhor resultado português pertenceu a Martim Ventura (Honda), que terminou na 16.ª posição e foi sexto da categoria Rally 2. Bruno Santos (Husqvarna) fechou o dia em 22.º.A classificação geral das motas mantém o australiano Daniel Sanders (KTM) na liderança. seguido por Ricky Brabec (Honda), a 4m25s, e pelo próprio Benavides, a 4m40s. Ventura Segue-se esta segunda-feira um loop em Wadi Ad Dawasir que inclui uma das especiais mais longas desta edição, com 481 quilómetros. O percurso combina dunas, trilhos rápidos e zonas de navegação complexa, terreno fértil para diferenças relevantes nas classificações e onde o risco de erros pode comprometer a estratégia de toda a segunda semana.Com um conjunto de etapas que privilegia resistência, navegação e estratégia, a segunda semana do Dakar 2026 promete ser decisiva e capaz de produzir reviravoltas significativas. Entre maratonas, especiais longas e transições extensas, só chegar à meta já é, como sempre, um feito digno do imaginário da prova. .Dakar 2026: portugueses brilham na ligação a Riade antes do dia de descanso.Rali Dakar 2026: Quinta etapa redefine lideranças e destaca recuperação portuguesa