Dakar 2026: portugueses brilham na ligação a Riade antes do dia de descanso

Após a travessia pelos pisos de cascalho das primeiras etapas, o Dakar 2026 entrou definitivamente nas dunas sauditas com a sexta tirada entre Ha’il e Riade, num total de 331 quilómetros cronometrados. A especial foi dominada por Nasser Al-Attiyah (Dacia), que venceu o dia e conquistou também a liderança da classificação geral. Contudo, a prestação portuguesa voltou a merecer destaque internacional. Navegado por Filipe Palmeiro, João Ferreira (Toyota) chegou a liderar parte inicial da etapa, terminando num consistente quinto lugar a 4m56s do vencedor, resultado que o projeta para o 12.º posto da geral, agora a menos de 32 minutos do comando e em clara luta pelo top-10 à entrada da segunda semana do rali.Nas motos, Martim Ventura (Honda) rubricou novo resultado sólido ao concluir o dia na 14.ª posição, sendo ainda o quinto mais rápido entre Rally2, categoria onde ocupa o sétimo posto. Na classificação absoluta, Ventura surge no 17.º lugar, logo à frente de Bruno Santos (Husqvarna), demonstrando consistência e regularidade num Dakar particularmente exigente para os pilotos das duas rodas. A etapa foi ganha por Ricky Brabec (Honda) após a penalização de Daniel Sanders (KTM) por excesso de velocidade, reduzindo a diferença entre ambos para apenas 45 segundos na geral..Entre os SSV, a presença nacional voltou a estar em plano de evidência com Gonçalo Guerreiro a terminar a especial no quarto lugar, imediatamente seguido pela dupla lusa João Monteiro/Nuno Morais (Can-Am), que continua firme na classificação. Brock Heger mantém a liderança da categoria, enquanto Monteiro e Morais permanecem como os melhores portugueses em prova, ocupando o quarto posto da geral a 57m59s da frente. Já na Challenger, a dupla Pedro Gonçalves/Hugo Magalhães concluiu o dia em 11.º lugar, sendo igualmente a melhor representação nacional na categoria, instalada no décimo lugar da classificação geral, ainda que já a mais de duas horas do líder Pau Navarro..Com a chegada a Riade, pilotos e equipas usufruem agora do tradicional dia de descanso antes do arranque da segunda metade do Dakar 2026, onde se prevê nova batalha nas dunas e oportunidades para os portugueses continuarem a ascender e a marcar presença na luta pelos lugares cimeiros.