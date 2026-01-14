Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Dakar entra na reta final com Al-Attiyah de novo na liderança.
Dakar 2026
Desporto

Dakar entra na reta final com Al-Attiyah de novo na liderança.

Acidente de Sanders baralha corrida das motas; portugueses resistem e brilham nos SSV e camiões.
A três dias do final, o Dakar 2026 entrou numa fase decisiva e com várias reviravoltas. Entre os automóveis, Nasser Al-Attiyah (Dacia) recuperou a liderança geral após a décima etapa desta quarta-feira, enquanto nos SSV e Challenger os portugueses continuam a assinar resultados consistentes. Já no pelotão das motas, um acidente aparatoso de Daniel Sanders (KTM) alterou por completo o rumo da corrida.

Nos automóveis, o triunfo na etapa pertenceu a Mathieu Serradori (Century), seguido de Al-Attiyah a 6m12s, com Sébastien Loeb (Dacia) a fechar o pódio. O anterior líder, Nani Roma (Ford), foi apenas 11.º e perdeu praticamente um quarto de hora, entregando novamente o comando ao qatari, que dispõe agora de 12 minutos de vantagem sobre Henk Lategan (Toyota). Roma caiu para terceiro, a 12m50s.

O destaque nacional voltou a ser João Ferreira, navegado por Filipe Palmeiro, que concluiu a tirada em 17.º num Toyota. No entanto, os dois dias de maratona penalizaram a dupla, que segue em 21.º da classificação geral depois de vários contratempos na véspera. 

Nas motas, a etapa 10 trouxe um golpe nas aspirações de Sanders, que arrancara como líder. Uma queda causou suspeitas de fratura da clavícula e esterno, atrasando-o para fora do top-3 e deixando-o já a mais de 16 minutos do argentino Luciano Benavides (KTM), novo comandante. A vitória do dia foi para Adrien van Beveren (Honda), com Benavides a subir ao topo da geral e a deter 41 segundos sobre Ricky Brabec (Honda). Entre os portugueses, Bruno Santos (Husqvarna) brilhou com um 21.º lugar na etapa, enquanto Martim Ventura (Honda) mantém o estatuto de melhor luso da geral, em 16.º absoluto e sexto em Rally2.

Nos camiões, boa notícia para Paulo Fiúza: o navegador português, ao lado de Vaidotas Zala num Iveco da Team de Rooy, assumiu o comando da prova. O segundo lugar na etapa desta quarta-feira foi suficiente para destronar Mitchel van den Brink (MM Technology), que perdeu mais de uma hora. Zala lidera agora com 18m55s sobre Ales Loprais.

Quanto aos SSV, Brock Heger reforçou a liderança após superar Xavier de Soultrait. Hélder Rodrigues e Gonçalo Reis rubricaram um top-10 na etapa, mas os melhores portugueses da geral continuam a ser João Monteiro e Nuno Morais (Can-Am), em quinto. Nos Challenger, Rui Carneiro e Fausto Mota foram 12.º na tirada e ocupam idêntica posição na geral, logo atrás de Pedro Gonçalves e Hugo Magalhães.

Esta quinta-feira cumpre-se a 11.ª etapa, entre Bisha e Al Henakiyah, com 347 km cronmetrados e 882 km totais. Com muitos cruzamentos e navegação exigente, poderá ser determinante nas contas finais do Dakar 2026 e também uma oportunidade para os portugueses recuperarem terreno.

Como acompanhar o Rali Dakar
Dakar 2026 entra na fase decisiva com destaque para João Ferreira
Dakar 2026 entra na fase decisiva com destaque para João Ferreira
