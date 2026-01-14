Dakar entra na reta final com Al-Attiyah de novo na liderança.

A três dias do final, o Dakar 2026 entrou numa fase decisiva e com várias reviravoltas. Entre os automóveis, Nasser Al-Attiyah (Dacia) recuperou a liderança geral após a décima etapa desta quarta-feira, enquanto nos SSV e Challenger os portugueses continuam a assinar resultados consistentes. Já no pelotão das motas, um acidente aparatoso de Daniel Sanders (KTM) alterou por completo o rumo da corrida.Nos automóveis, o triunfo na etapa pertenceu a Mathieu Serradori (Century), seguido de Al-Attiyah a 6m12s, com Sébastien Loeb (Dacia) a fechar o pódio. O anterior líder, Nani Roma (Ford), foi apenas 11.º e perdeu praticamente um quarto de hora, entregando novamente o comando ao qatari, que dispõe agora de 12 minutos de vantagem sobre Henk Lategan (Toyota). Roma caiu para terceiro, a 12m50s.O destaque nacional voltou a ser João Ferreira, navegado por Filipe Palmeiro, que concluiu a tirada em 17.º num Toyota. No entanto, os dois dias de maratona penalizaram a dupla, que segue em 21.º da classificação geral depois de vários contratempos na véspera. Nas motas, a etapa 10 trouxe um golpe nas aspirações de Sanders, que arrancara como líder. Uma queda causou suspeitas de fratura da clavícula e esterno, atrasando-o para fora do top-3 e deixando-o já a mais de 16 minutos do argentino Luciano Benavides (KTM), novo comandante. A vitória do dia foi para Adrien van Beveren (Honda), com Benavides a subir ao topo da geral e a deter 41 segundos sobre Ricky Brabec (Honda). Entre os portugueses, Bruno Santos (Husqvarna) brilhou com um 21.º lugar na etapa, enquanto Martim Ventura (Honda) mantém o estatuto de melhor luso da geral, em 16.º absoluto e sexto em Rally2.Nos camiões, boa notícia para Paulo Fiúza: o navegador português, ao lado de Vaidotas Zala num Iveco da Team de Rooy, assumiu o comando da prova. O segundo lugar na etapa desta quarta-feira foi suficiente para destronar Mitchel van den Brink (MM Technology), que perdeu mais de uma hora. Zala lidera agora com 18m55s sobre Ales Loprais.Quanto aos SSV, Brock Heger reforçou a liderança após superar Xavier de Soultrait. Hélder Rodrigues e Gonçalo Reis rubricaram um top-10 na etapa, mas os melhores portugueses da geral continuam a ser João Monteiro e Nuno Morais (Can-Am), em quinto. Nos Challenger, Rui Carneiro e Fausto Mota foram 12.º na tirada e ocupam idêntica posição na geral, logo atrás de Pedro Gonçalves e Hugo Magalhães.Esta quinta-feira cumpre-se a 11.ª etapa, entre Bisha e Al Henakiyah, com 347 km cronmetrados e 882 km totais. Com muitos cruzamentos e navegação exigente, poderá ser determinante nas contas finais do Dakar 2026 e também uma oportunidade para os portugueses recuperarem terreno..Como acompanhar o Rali Dakar.Dakar 2026 entra na fase decisiva com destaque para João Ferreira