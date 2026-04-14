Portugal vence na Letónia: três jogos e três vitórias rumo ao Mundial feminino de 2027

Portugal deu mais um passo importante na qualificação para o Campeonato do Mundo Feminino de 2027 ao vencer a Letónia por 0-3, num encontro em que confirmou o favoritismo e controlou praticamente todas as incidências da partida. Com uma exibição segura, eficaz e dominante, a Seleção Nacional somou três pontos importantes na corrida ao apuramento, com destaque para o bis de Kika Nazareth, decisiva no triunfo português.O selecionador nacional Francisco Neto queria mais e melhor das Navegadoras. “Não ganhámos com os números que achávamos que podíamos vencer. Sem ter feito um jogo brilhante, tivemos oportunidades para sair daqui com outros números. Mas demos mais um passo para aquilo que é o nosso foco”, disse o técnico português. No mesmo sentido Kika Nazareth também admitiu que a equipa podia ter feito mais e melhor. “O nosso objetivo é sempre ganhar. Há muita margem de progressão. Acho que podíamos ter saído de Riga com uma vitória mais dilatada”.A equipa portuguesa entrou confortável, com controlo de posse e boa reação à perda, criando perigo logo nos primeiros minutos, sobretudo pelos corredores. Lúcia Alves deu o primeiro aviso, Jéssica Silva esteve muito ativa no lado direito e Ana Capeta participou bem nas combinações ofensivas.O primeiro golo surgiu aos 14 minutos, num livre direto de grande qualidade de Kika Nazareth. Quatro minutos depois, Tatiana Pinto fez o segundo, concluindo uma jogada algo confusa, mas eficaz, dentro da área.Até ao intervalo, Portugal continuou dominante, a pressionar em busca do terceiro, enquanto a Letónia quase não conseguiu atacar. Ainda assim, já perto do descanso, houve perigo nas duas balizas: Miksone surgiu isolada, mas Inês Pereira segurou, e na resposta Jéssica Silva também desperdiçou uma boa ocasião..A segunda parte confirmou o domínio de Portugal, apesar de um início com menor eficácia na finalização. Logo após o reatamento, a seleção nacional assumiu o controlo do jogo perante uma Letónia mais recuada, criando perigo aos 55 minutos por Ana Capeta, que surgiu em boa posição após desvio de Jéssica Silva, mas não conseguiu dar a melhor sequência ao lance. Ainda assim, as letãs responderam aos 59 minutos, obrigando a um corte decisivo de Ana Capeta para impedir o golo de Miksone.Portugal voltou a assumir as despesas ofensivas e, já com alterações no onze — entradas de Carolina Santiago e Diana Silva —, continuou a pressionar. Aos 70 minutos, Carolina Santiago esteve perto de ampliar a vantagem com um remate forte de fora da área, travado pela guarda-redes adversária. O terceiro golo surgiu pouco depois, aos 73 minutos, por Kika Nazareth, que assinou o bis com um excelente gesto técnico após recuperar uma bola solta na área, consolidando a superioridade portuguesa.A jogadora que representa o Barcelona admitiu que “os golos foram bem conseguidos, mas acho que posso muito mais em termos de jogo jogado. Individualmente faltou-me um bocadinho de confiança. Sou muito exigente e vou tentar ver as coisas boas para o próximo jogo e melhorar também”.Nádia Bravo e Pauleta ainda tentaram aumentar a vantagem, mas sem sucesso, enquanto a Letónia apenas voltou a ameaçar já nos descontos, sem conseguir concretizar. Até ao apito final, a equipa portuguesa manteve-se segura, confirmando uma segunda parte de domínio e maturidade competitiva que selou o triunfo por 0-3. .Portugal procura manter liderança na Letónia rumo ao Mundial de futebol feminino de 2027.Portugal domina e goleia Eslováquia por 4-0 na qualificação para o Mundial de futebol feminino de 2027