Portugal procura manter liderança na Letónia rumo ao Mundial de futebol feminino de 2027
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Portugal procura manter liderança na Letónia rumo ao Mundial de futebol feminino de 2027

A seleção nacional defronta esta terça-feira a Letónia, em Riga, na qualificação europeia para o Mundial de 2027. Francisco Neto e Dolores Silva pediram concentração e respeito pelo adversário.
Cecília Carmo
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