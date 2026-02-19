Luso-espanhola Pauleta entre as novidades na seleção feminina de futebol

A espanhola naturalizada portuguesa Pauleta foi convocada esta quinta-feira, 19 de fevereiro, pela primeira vez para a seleção nacional feminina de futebol, tal como Daniela Areia Santos e Nádia Bravo, para o início do Grupo B3 da Liga das Nações.Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador Francisco Neto anunciou a lista de 25 convocadas para a dupla jornada com Finlândia e Eslováquia, que marca o início da qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de 2027, no Brasil.“Já seguimos a Pauleta há algum tempo. O processo de naturalização já terminou há algum tempo. Infelizmente, fruto das lesões, não pôde dar o contributo antes. Tem características diferentes para a posição dela e sentimos que poderá aportar coisas diferentes ao nosso jogo”, realçou o selecionador nacional, Francisco Neto.Já sobre as jovens Daniela Areia Santos e Nádia Bravo, Francisco Neto elogiou as boas prestações durante a atual época no Valadares Gaia e no Sporting de Braga, respetivamente, além do trabalho essencial realizado nas seleções de formação.“A Nádia tem feito a sua afirmação no Sporting de Braga e tem-nos encantado pela sua irreverência com bola. Este atrevimento cria-nos muita satisfação. Gostamos deste tipo de jogadoras com vontade, querer e capacidade para assumir um jogo. Joga muito bem com os dois pés e poderá aportar essa variabilidade. Já a Daniela, tem feito uma época muito positiva e joga numa linha de três ou quatro defesas. Tem feito bem o seu percurso e tem agora a oportunidade de vir ajudar”, explicou.A centrocampista Andreia Bravo integra a lista, mas será reavaliada depois de ter saído lesionada do jogo de quarta-feira do Sporting para a Taça da Europa.Francisco Neto aproveitou a convocatória para fazer também uma primeira análise aos adversários nesta fase.“A Finlândia está logo atrás de nós no ‘ranking’ e tem um percurso semelhante ao nosso. Participou na fase final do Europeu, tem nove jogadoras na Liga inglesa e a maioria fora do seu país. A Eslováquia também tem jogadoras em clubes a jogar as competições europeias. Serão dois jogos muito difíceis, com equipas muito bem organizadas e ideia de jogo muito bem definida. Temos de voltar a ser uma equipa dominadora, a assumir o jogo e sem dar o protagonismo às adversárias”, afirmou.Francisco Neto, de 44 anos, vai cumprir na próxima semana 12 anos ao serviço da seleção portuguesa feminina, um marco que o “enche de orgulho”, tendo como objetivo o retorno à Liga A e a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2027.“Temos a ambição de competir em todos os jogos para os três pontos. Dentro do grupo, somos a equipa mais cotada no ‘ranking’. Queremos voltar à Liga A e ir ao Campeonato do Mundo repetir as sensações que tivemos na primeira participação. É importante iniciar bem em casa. Não é decisivo, mas muito importante”, vincou.A seleção portuguesa feminina concentra-se na terça-feira para a dupla jornada, na qual irá enfrentar a Finlândia, em 03 de março, pelas 18:45, no Estádio do Vizela, e a Eslováquia, em 07 de março, às 16:00, no Estádio Cidade de Barcelos.Lista de 25 convocadas:Guarda-redes: Inês Pereira (Deportivo da Corunha, Esp), Patrícia Morais (Sporting de Braga) e Sierra Cota-Yarde (AFC Toronto, Can).Defesas: Beatriz Fonseca (Sporting), Carole Costa (Benfica), Carolina Correia (Torreense), Catarina Amado (Benfica), Daniela Areia Santos (Valadares Gaia), Diana Gomes (Benfica) e Joana Marchão (Servette, Sui).Médios: Andreia Bravo (Sporting), Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp), Andreia Faria (Al Nassr, Ara), Dolores Silva (Levante, Esp), Fátima Pinto (Estrasburgo, Fra), Francisca Nazareth (FC Barcelona, Esp), Nádia Bravo (Sporting de Braga), Pauleta (Benfica) e Tatiana Pinto (Juventus, Ita).Avançadas: Ana Capeta (Juventus, Ita), Carolina Santiago (Sporting), Diana Silva (Benfica), Jéssica Silva (Al Hilal, Ara), Lúcia Alves (Benfica) e Telma Encarnação (Sporting).