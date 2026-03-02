Seleção feminina de futebol inicia qualificação para o Mundial-2027 com receção à Finlândia em Vizela

A Seleção Nacional feminina inicia esta terça-feira a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2027, com um duelo frente à Finlândia, marcado para as 18h45, no Estádio do FC Vizela. O encontro assinala o arranque de uma caminhada que tem como meta o apuramento para a fase final a disputar no Brasil, e foi projetado esta segunda-feira pelo selecionador nacional, Francisco Neto, e pela capitã, Dolores Silva.Na conferência de imprensa realizada no Centro de Treino e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, o técnico destacou a importância do apoio nas bancadas em Vizela. “Acima de tudo, esperamos uma casa bem composta, com uma energia positiva muito grande e que seja contagiante para as nossas jogadoras. Aquilo que pedimos às jogadoras foi exatamente isso: muita energia, bom espírito e alegria. Depois, queremos aquilo que nos tem caracterizado nos grandes jogos: muita organização, muita competitividade e muita vontade de vencer”, afirmou.Portugal defronta uma seleção que ocupa uma posição imediatamente abaixo no ranking e que, tal como a equipa lusa, esteve presente na última fase final do Campeonato da Europa. Para Francisco Neto, isso é revelador da qualidade da formação nórdica. “É uma equipa que tem vindo a crescer muito, que nos últimos anos começou a exportar jogadoras para a liga inglesa e para a liga sueca, o que fez com que as suas jogadoras crescessem bastante. Será, com certeza, um jogo muito difícil contra uma equipa forte, mas em nossa casa queremos vencer”, sublinhou.O selecionador, que cumpre 12 anos à frente da equipa principal feminina, salientou ainda que os ciclos de resultados fazem parte do percurso competitivo. “Toda a gente gosta de ganhar. Já passámos por momentos melhores e piores e sabemos que os ciclos não duram para sempre. A responsabilidade do passado dá-nos muita ambição para o futuro. Já fomos capazes e queremos repetir”, disse, reforçando a ambição de marcar presença no Mundial de 2027: “É uma caminhada longa, com muitos jogos e desafios.”Em termos estratégicos, o técnico foi claro quanto à abordagem desejada para o encontro. “O grande desafio será controlar o jogo, dominar o jogo, não permitir que se torne num duelo muito físico e de muitas transições, que não é onde nos sentimos mais confortáveis. Queremos ter bola, empurrar a Finlândia para zonas mais próximas da sua baliza. Quanto maior for a nossa capacidade de assumir o jogo, mais dominantes seremos.” Sobre a gestão do plantel, garantiu que as decisões serão tomadas em função do rendimento apresentado e do plano delineado para a partida, afastando qualquer gestão física antecipada..Também Dolores Silva evidenciou confiança na resposta da equipa das Navegadoras. “Estamos confiantes e motivadas. Sabemos que será um jogo exigente, mas temos experiência e união. Queremos aproveitar a energia do público e mostrar a nossa melhor versão em campo”, afirmou a média internacional.A capitã reconheceu a solidez da Finlândia, mas assegurou que Portugal está preparado para impor o seu jogo. “Sabemos que é uma equipa sólida e com jogadoras de qualidade, mas estamos preparadas para impor o nosso jogo e controlar as principais situações de risco. Cada jogo é uma oportunidade para mostrar o nosso crescimento e a nossa capacidade de lutar até ao fim. Queremos os três pontos em nossa casa.” Quanto à identidade da equipa, reforçou: “O nosso foco é manter a posse de bola, ser agressivas sem perder o controlo e apoiarmo-nos umas nas outras em todas as fases do jogo.”O histórico de confrontos entre Portugal e Finlândia revela equilíbrio. Em 18 jogos disputados desde 1994, as Navegadoras somam cinco vitórias, sete empates e seis derrotas, com 20 golos marcados e 24 sofridos. O primeiro encontro realizou-se na Algarve Cup de 1994, com triunfo português por 2-0. Nos duelos mais recentes tem prevalecido a igualdade, incluindo empates na qualificação para o Europeu de 2022 e em jogos de preparação. .Luso-espanhola Pauleta entre as novidades na seleção feminina de futebol.Seleção feminina perde com Países Baixos em jogo particular