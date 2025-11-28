Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Seleção feminina perde com Países Baixos em jogo particular
Chasity Grant, aos 21, e Lynn Wilms, dois minutos depois, marcaram os golos da seleção laranja, enquanto Andreia Faria, ainda na primeira parte, aos 42, já depois de Kika Nazareth ter saído lesionada.
DN/Lusa
Os Países Baixos venceram esta sexta-feira, 29 de novembro, Portugal, por 2-1, em Braga, num jogo de preparação para a fase de qualificação europeia para o Mundial2027 feminino de futebol, que começa em março de 2026.

Chasity Grant, aos 21, e Lynn Wilms, dois minutos depois, marcaram os golos da seleção ‘laranja’, campeã da Europa em 2017, enquanto Andreia Faria, ainda na primeira parte, aos 42, já depois de Kika Nazareth ter saído lesionada, reduziu para a seleção portuguesa.

Portugal vai disputar novo jogo particular frente ao Brasil, nove vezes vencedor da Copa América, incluindo as últimas cinco, no Estádio Municipal de Aveiro, na terça-feira, às 19:45.

