Portugal domina e goleia Eslováquia por 4-0 na qualificação para o Mundial de futebol feminino de 2027

Portugal venceu este sábado a Eslováquia por 4-0, no Estádio Cidade de Barcelos, em jogo da qualificação para o Campeonato do Mundo feminino de 2027. A Seleção Nacional somou assim o segundo triunfo nesta fase de apuramento, numa partida em que dominou do início ao fim e construiu um resultado confortável com golos de Ana Capeta (19 e 44 minutos), Carolina Santiago (48) e Jéssica Silva (75).A equipa portuguesa assumiu o controlo da partida desde os minutos iniciais, pressionando alto e criando várias oportunidades de golo. A superioridade lusa acabou por traduzir-se no marcador aos 19 minutos, quando Andreia Jacinto lançou Lúcia Alves na esquerda. A lateral ganhou espaço nas costas da defesa eslovaca e cruzou para a área, onde Ana Capeta finalizou à boca da baliza para o 1-0.Portugal continuou a ameaçar a baliza adversária e esteve perto de ampliar a vantagem antes do intervalo, com tentativas de Kika Nazareth, de fora da área, e remates de Catarina Amado e Andreia Faria, travados pela guarda-redes eslovaca. O segundo golo acabaria por surgir já aos 44 minutos. Após uma variação de jogo de Andreia Jacinto para Catarina Amado, a lateral encontrou Carolina Santiago, que assistiu Ana Capeta. A avançada concluiu de calcanhar, assinando o segundo golo da conta pessoal e fixando o 2-0 ao intervalo.A Seleção Nacional entrou forte na segunda parte e ampliou a vantagem logo aos 48 minutos. Ana Capeta recebeu um passe em profundidade dentro da área e assistiu Carolina Santiago, que surgiu isolada perante a guarda-redes e fez o 3-0..Aos 56 minutos registou-se um momento simbólico no estádio, com aplausos em memória das vítimas de violência doméstica em Portugal. Pouco depois, aos 59 minutos, a selecionadora promoveu alterações e a centrocampista Pauleta estreou-se pela equipa principal.O resultado tornou-se ainda mais expressivo aos 75 minutos. Jéssica Silva, lançada na segunda parte, recuperou a bola perto do meio-campo, progrediu em velocidade até à área e, já perante a guarda-redes, rematou para o 4-0, marcando o primeiro golo nesta fase de qualificação. Até ao final do encontro, Portugal controlou o jogo e registou ainda a estreia absoluta de Nádia Bravo pela Seleção A..A partida ficou também marcada por dois marcos individuais. A defesa central Carole Costa tornou-se a jogadora mais internacional de sempre pela Seleção Feminina A de Portugal, ao atingir as 188 internacionalizações.Natural de Braga, estreou-se pela equipa principal em 2008 e participou em momentos históricos do futebol feminino português, incluindo os Campeonatos da Europa de 2017, 2022 e 2025 e o Campeonato do Mundo de 2023. Ao longo da carreira internacional soma ainda 25 golos, vários deles de grande penalidade..Também Fátima Pinto alcançou uma marca redonda ao completar 100 internacionalizações pela Seleção A no encontro frente à Eslováquia. A médio, de 30 anos, estreou-se a 26 de outubro de 2013, num jogo diante dos Países Baixos, de qualificação para o Mundial de 2015. Para assinalar a ocasião, envergou simbolicamente a braçadeira de capitã durante a partida. Ao longo do percurso internacional, participou nos Europeus de 2017, 2022 e 2025 e integrou igualmente a equipa que disputou o Campeonato do Mundo de 2023..Seleção feminina de futebol inicia qualificação para o Mundial-2027 com receção à Finlândia em Vizela.Portugal joga com Finlândia, Eslováquia e Letónia no apuramento para o Mundial de futebol feminino de 2027