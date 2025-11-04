Portugal joga com Finlândia, Eslováquia e Letónia no apuramento para o Mundial de futebol feminino de 2027

A seleção nacional ficou esta terça-feira, dia 4 de novembro, a conhecer os adversários na fase europeia de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo de futebol feminino, que se realiza no Brasil, em 2027.O sorteio que teve lugar em Nyon, na sede da UEFA, colocou Portugal (23.ª posição no ranking da FIFA), juntamente com Finlândia (22.ª), Eslováquia (48.ª) e Letónia (115.ª). A fase de grupos decorrerá entre março e junho de 2026. O apuramento é diferente do que se verifica no quadro masculino: Para chegar ao segundo mundial da sua história, a seleção feminina terá de ficar em primeiro lugar do grupo. As restantes posições serão definidas nos play-offs europeus, macados para o final do próximo ano e divididos em duas vias competitivas.A equipa comandada por Francisco Neto estreou-se em Campeonatos do Mundo, em 2023, e procura a segunda presença. "É um grupo muito competitivo. Como é lógico, com a Finlândia a ser a equipa que se apresenta mais próxima de nós, naquilo que têm sido os seus desempenhos. É uma equipa que competiu no Campeonato da Europa, como nós, e fez um grande Campeonato da Europa. Por isso, é uma equipa sempre muito competitiva. Temos duas viagens também difíceis [Eslováquia e Letónia], especialmente nas deslocações fora, pelo clima, pelas condições dos terrenos. São equipas que também estão no seu crescimento, e onde teremos mais uma vez que estar ao nosso melhor nível, porque a competição internacional está cada vez mais difícil e os erros pagam-se caros. Teremos que estar sempre muito focados e muito concentrados nestas jornadas", reagiu o selecionador português.Para Francisco Neto, "independentemente" de Portugal ser cabeça de série ou não, a ambição é sempre a mesma: "Procuramos entrar para ganhar todos os jogos, competir ao máximo e ficarmos posicionados para o play-off que nos poderá levar ao Campeonato do Mundo. Esse é o grande objetivo."