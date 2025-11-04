Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
EPA/Paulo Cunha
Desporto

Portugal joga com Finlândia, Eslováquia e Letónia no apuramento para o Mundial de futebol feminino de 2027

Seleção nacional terá de ficar em primeiro lugar do grupo para se apurar.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a

A seleção nacional ficou esta terça-feira, dia 4 de novembro, a conhecer os adversários na fase europeia de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo de futebol feminino, que se realiza no Brasil, em 2027.

O sorteio que teve lugar em Nyon, na sede da UEFA, colocou Portugal (23.ª posição no ranking da FIFA), juntamente com Finlândia (22.ª), Eslováquia (48.ª) e Letónia (115.ª).

A fase de grupos decorrerá entre março e junho de 2026. O apuramento é diferente do que se verifica no quadro masculino: Para chegar ao segundo mundial da sua história, a seleção feminina terá de ficar em primeiro lugar do grupo. As restantes posições serão definidas nos play-offs europeus, macados para o final do próximo ano e divididos em duas vias competitivas.

A equipa comandada por Francisco Neto estreou-se em Campeonatos do Mundo, em 2023, e procura a segunda presença. "É um grupo muito competitivo. Como é lógico, com a Finlândia a ser a equipa que se apresenta mais próxima de nós, naquilo que têm sido os seus desempenhos. É uma equipa que competiu no Campeonato da Europa, como nós, e fez um grande Campeonato da Europa. Por isso, é uma equipa sempre muito competitiva. Temos duas viagens também difíceis [Eslováquia e Letónia], especialmente nas deslocações fora, pelo clima, pelas condições dos terrenos. São equipas que também estão no seu crescimento, e onde teremos mais uma vez que estar ao nosso melhor nível, porque a competição internacional está cada vez mais difícil e os erros pagam-se caros. Teremos que estar sempre muito focados e muito concentrados nestas jornadas", reagiu o selecionador português.

Para Francisco Neto, "independentemente" de Portugal ser cabeça de série ou não, a ambição é sempre a mesma: "Procuramos entrar para ganhar todos os jogos, competir ao máximo e ficarmos posicionados para o play-off que nos poderá levar ao Campeonato do Mundo. Esse é o grande objetivo."

UEFA
Futebol feminino
seleção nacional feminina
Mundial de Futebol Feminino

