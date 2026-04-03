Portugal vence Espanha e garante duelo com a Argentina nas meias-finais do Torneio de Montreux

Portugal garantiu o primeiro lugar do Grupo B do Torneio de Montreux (Taça das Nações) ao vencer esta sexta-feira, 3 de abril, a Espanha, por 5-4, num encontro intenso e decidido apenas nos instantes finais. Com este triunfo, a seleção nacional assegura presença nas meias-finais da competição, onde irá defrontar a Argentina, segunda classificada do Grupo A. A equipa orientada por Reinaldo Ventura entrou melhor na partida e adiantou-se no marcador aos 13 minutos, por intermédio de Carlos Ramos. No entanto, a reação espanhola surgiu ainda antes do intervalo: Pol Manrubia restabeleceu a igualdade aos 17 minutos e Nil Roca, em situação de superioridade numérica, consumou a reviravolta pouco depois, colocando a Espanha em vantagem ao descanso.Na segunda parte, Portugal apresentou uma resposta firme e eficaz. Hélder Nunes fez o empate a dois golos e, pouco depois, voltou a marcar, colocando a seleção nacional novamente na frente. Gonçalo Alves ampliou para 4-2,reforçando a superioridade portuguesa numa fase em que a equipa controlava o jogo.A Espanha ainda reduziu por intermédio de Martí Casas, relançando a incerteza no resultado. Já perto do final, Gonçalo Alves voltou a marcar e fez o 5-3, dando maior tranquilidade à formação lusa. Ainda assim, Guillem Jansà reduziu de grande penalidade nos segundos finais, fixando o resultado em 5-4.Com três vitórias em outros tantos jogos na fase de grupos, Portugal termina no primeiro lugar e confirma o apuramento para as meias-finais, onde terá pela frente a Argentina. A Espanha, segunda classificada do grupo, irá discutir o acesso à final com a Itália. .Hóquei em patins: Portugal está nas meias-finais do Torneio de Montreux após vencer a França.Portugal entra a vencer na Taça das Nações em hóquei em patins com goleada frente à Suíça