Depois da pior derrota caseira da história (4-1, com a Dinamarca), a seleção portuguesa voltou a ter um jogo menos conseguido, mas, desta vez saiu vencedora do duelo com o País de Gales (3-2) e garantiu o primeiro lugar do Grupo A4 da Liga da Nações de futebol. No outro jogo do grupo, a Noruega conseguiu uma reviravolta dramática, com um penálti depois dos 90 minutos, e venceu a Dinamarca (3-2), apurando-se em 2.º lugar. O sorteio da fase a eliminar vai acontecer na sexta-feira (11h00): Espanha, que Portugal derrotou na final de 2025, Países Baixos e Bélgica são os possíveis adversários para a seleção nacional.

Sem Bernardo Silva, João Palhinha e Rúben Dias disponíveis para o jogo da sexta e última jornada do grupo, Jorge Jesus apostou em João Cancelo, António Silva, João Neves e Francisco Trincão no onze, mas nem por isso se pode dizer que Portugal entrou de cara lavada no jogo. O jogo lento, as perdas de bolas e a intranquilidade defensiva persistiram.

Aos 11 minutos, João Neves aproveitou um erro dos galeses para recuperar a bola e servir Bruno Fernandes. O capitão levantou a cabeça, viu que estava sem marcação e rematou cruzado e sem hipóteses para o guarda-redes adversário. O golo 30 do médio de quinas ao peito permitiu-lhe superar Nuno Gomes na lista dos melhores marcadores de sempre, em que surge atrás apenas de Figo (32), Eusébio (41), Pauleta (47) e Ronaldo (146).

Qual maldição, o golo do empate chegou ao minuto 13 e não surpreendeu, tal a lentidão de processos e a passividade defensiva da seleção. Wilson rematou para uma defesa enorme de Diogo Costa, mas a bola sobrou para Colwill, que serviu Brooks para o 1-1. Tudo isto em pleno coração da área, com António Silva, Renato Veiga e Diogo Dalot a assistirem de camarote.

Os galeses perceberam a fraqueza - Portugal perdia a luta do meio campo e dava espaço em excesso nas costas dos laterais - e foram tentando bater Diogo Costa. Depois de um falhanço incrível de Trincão à frente da baliza (21’), o guarda-redes português ainda impediu Harry Wilson de marcar, mas dava para perceber que era uma questão de tempo até Gales voltar a balançar as redes portuguesa.

Aos 41 minutos, João Cancelo subiu e ficou perto de marcar um golo, mas deixou o corredor desprotegido e à disposição de Sorba Thomas que correu... correu até bater Diogo Costa. A recuperação foi rápida. Pedro Neto, que não tinha conseguido fazer a dobra defensiva na subida de Cancelo, redimiu-se e empatou o jogo antes do intervalo (2-2).

No segundo tempo o mesmo Pedro Neto acertou no poste (59’) e Diogo Costa voltou a sobressair entre os postes, com uma enorme defesa (68’). Já com o ataque renovado, a seleção portuguesa chegou à vantagem aos 70 minutos, com um golo do novo número 7, Carlos Forbs, que se estreou a marcar pela seleção. Um momento para mais tarde recordar certamente. Depois, Pedro Neto foi expulso e Portugal ficou a jogar com dez, mas o jogo iria chegar ao fim com um triunfo português.

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