Três dispensados depois da derrota história da seleção nacional. Foi o pior resultado de sempre em casa

Não há outra forma de o dizer: A derrota de Portugal diante da Dinamarca (4-1) foi o pior resultado de sempre da seleção nacional de futebol em território português, em jogos oficiais, em 125 anos de história. E por isso este domingo (15) a Imprensa mundial destaca o descalabro que foi o primeiro jogo da era pós-Ronaldo em que era obrigatório ganhar para oferecer a vitória ao ex-capitão, que anunciou o adeus à equipa das quinas antes da convocatória de Jorge Jesus para o duplo compromisso da Liga das Nações.

Sem a vitória e sem o homenageado presente, todas os tributos a um dos jogadores mais importantes da história do futebol português e mundial, que o DN noticiou em exclusivo na véspera do encontro com os dinamarqueses, passaram para segundo plano, como admitiu Rúben Dias. "Gostávamos muito de ter proporcionado a vitória ao Cris [Cristiano Ronaldo] e a todos os portugueses, vamos continuar o nosso trabalho e vamos ao País de Gales fazer tudo para ganharmos", disse o defesa central.

Há cinco anos que Portugal não sofria quatro golos em jogos oficiais, desde que perdeu com a Alemanha (4-2), na fase de grupos do Euro2020, jogado em 2021 devido à pandemia da covid-19. Em casa, desde esse empate (4-4) com o Chipre, a 3 de setembro de 2010, no Estádio D. Afonso Henriques, que tal não acontecia.

Jorge Jesus deu mérito ao adversário, mas os números não mentem. A partir deste sábado, o dia 14 de novembro de 2026 entra para a história como aquele em que Portugal sofreu a maior derrota a jogar em casa, tendo sido a Dinamarca também responsável pelo anterior pior resultado oficial. A 10 de outubro de 1966, a seleção perdeu com os dinamarqueses, por 3-0, na qualificação para o Campeonato da Europa de 1968, no Estádio Nacional. O mesmo resultado averbado a 13 de novembro de 1983, diante da então União Soviética (Rússia), num encontro de qualificação para o Euro84, disputado no Estádio da Luz, palco da derrota com a Noruega (3-0), no apuramento para o Euro2000, de 5 de setembro de 1998

E mesmo contando com os encontros particulares, a primeira derrota de Jorge Jesus é também a terceira pior de sempre, depois da derrota da seleção portuguesa diante da Suécia, por 6-2, num jogo no Estádio Nacional datado de 20 de novembro de 1955. E da goleada sofrida a 25 de maio de 1947, no Jamor, com Inglaterra, que venceu por 10-0, e ainda hoje lidera a lista dos piores resultados da equipa das quinas, que fez o primeiro jogo em dezembro de 1921, diante da Espanha (derrota, por 3-1).

Bernardo Silva e mais dois castigados dispensados

Rúben Dias e João Palhinha, ambos castigados, e Bernardo Silva, que saiu do jogo lesionado, foram este domingo dispensados do estágio da seleção portuguesa e não seguem viagem para Cardiff, para o embate com o País de Gales, da última jornada do Grupo A4 da Liga das Nações de futebol.

O novo capitão da seleção e jogador do Real Madrid acabou por ser o autor do golo de honra dos portugueses diante da Dinamarca, mas foi submetido depois avaliado clínica pela Direção de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol, tendo sido considerado inapto para continuar integrado nos trabalhos e por isso dispensado.

Antevendo este cenário de possíveis lesões e castigados, uma vez que tinha cinco jogadores que se jogassem e vissem um cartão amarelo podiam falhar o próximo encontro, Jorge Jesus tinha inicialmente chamado um grupo alargado de jogadores e prossegue agora a preparação para o último compromisso da fase de grupos com 24 internacionais.

Um ponto chega para passar em primeiro, mas...

Portugal já está apurado para a fase a eliminar da Liga da Nações e defronta o País de Gales na próxima terça-feira (19h45, RTP1), em Cardiff, com o objetivo de fechar esta etapa da Liga das Nações em primeiro lugar do grupo. Para cumprir o objetivo é preciso apenas um ponto, mas depois da humilhante derrota em Braga, todos quererão certamente terminar esta fase com um triunfo.

Aliás, a seleção podia ter carimbado o primeiro lugar do grupo A4 da Liga das Nações caso não perdesse por mais de um golo de diferença diante da da Dinamarca, uma vez que tinha vencido (4-2) em solo dinamarquês na 3.ª jornada, mas a goleada sofrida em Braga (1-4) deixou a seleção das quinas em desvantagem no confronto direto.

Assim, uma vez que lidera o grupo com três pontos de vantagem, Portugal precisa de, no mínimo, empatar no País de Gales ou esperar que a Dinamarca não vença na receção à Noruega. Se perder em Cardiff e os dinamarqueses ganharem sobem à liderança. Mas, antes de pensar na liderança, a equipa de Brian Riemer precisa garantir o apuramento, e para isso não pode perder com os noruegueses, que apostam tudo na vitória sobre os vikings vizinhos para se juntarem a Portugal nos quartos de final.

isaura.almeida@dn.pt