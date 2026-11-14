Portugal goleado em Braga pela Dinamarca no arranque da era pós-Ronaldo

Portugal perdeu este sábado (14 de novembro) por 1-4 frente à Dinamarca, no Estádio Municipal de Braga, em encontro da quinta jornada do Grupo A4 da Liga das Nações da UEFA. No primeiro compromisso oficial da Seleção Nacional após o anúncio da retirada internacional de Cristiano Ronaldo, a formação orientada por Jorge Jesus registou a primeira derrota na competição, vendo ainda interrompida uma série de 14 jogos oficiais sem perder em casa.

Depois de uma primeira parte equilibrada, o encontro desbloqueou-se perto do intervalo. Aos 43 minutos, na sequência de uma revisão do vídeoárbitro (VAR), o médio dinamarquês Pierre-Emile Højbjerg inaugurou o marcador na conversão de uma grande penalidade.

No segundo tempo, a eficácia ofensiva da equipa comandada por Brian Riemer acabou por sentenciar a partida em menos de meia hora. O avançado Rasmus Højlund ampliou a vantagem aos 50 minutos, a passe de Mikkel Damsgaard, e bisou pouco depois, aos 57 minutos, com um remate cruzado no interior da área. Aos 75 minutos, o defesa-central Joachim Andersen elevou para 0-4 através de um cabeceamento na sequência de um pontapé de canto.

Já em período de compensação (90'+3'), Bernardo Silva, que havia entrado aos 78 minutos para o lugar de Bruno Fernandes, reduziu para 1-4 ao aproveitar uma recarga na área, num lance igualmente confirmado pelo VAR.

Portugal em primeiro lugar do grupo

Apesar do desaire, Portugal conserva o primeiro lugar do Grupo A4, com 12 pontos (quatro vitórias e uma derrota, com 10 golos marcados e oito sofridos), e já tem assegurada a presença nos quartos de final da prova. A Dinamarca subiu ao segundo posto, com nove pontos, seguida pela Noruega, com seis (após vencer o País de Gales por 3-1), e pelos galeses, que ocupam o último lugar com três pontos.

Na sexta e última jornada, agendada para terça-feira, 17 de novembro, a seleção nacional desloca-se ao terreno do País de Gales.

Para garantir matematicamente a vitória no grupo, a equipa portuguesa precisa de somar pelo menos um ponto ou esperar que a Dinamarca não vença na receção à Noruega, uma vez que os nórdicos passaram a deter vantagem no confronto direto com Portugal (derrota por 2-4 em Copenhaga e triunfo por 4-1 em Braga).