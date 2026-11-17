Portugal vai empatando ao intervalo, 2-2, com o País de Gales, em Cardiff, na partida que encerra a fase de grupos da Liga das Nações.
Bruno Fernandes inaugurou o marcador aos 11 minutos, mas dois minutos depois David Brooks restabeleceu a igualdade.
No final da primeira parte, Sorba Thomas deu vantagem à seleção galesa numa jogada de contra-ataque (40'). Mas logo a seguir Pedro Neto colocou o resultado em 2-2 (43').
Jorge Jesus promoveu quatro alterações no onze. Relativamente à equipa que foi goleada pela Dinamarca (1-4) em Braga no sábado, saem Ruben Dias, Alberto Costa, João Félix e Ruben Neves e entram António Silva, João Cancelo, Trincão e João Neves.
País de Gales - Ward; Roberts, Rodon, Ben Davies e Jay da Silva; Colwill e Sheehan; Daniel James, Harry Wilson, Sorba Thomas e David Brooks.
Portugal - Diogo Costa; João Cancelo, António Silva, Renato Veiga, Diogo Dalot; Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves; Francisco Trincão, Gonçalo Ramos, Pedro Neto.