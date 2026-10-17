Portugal vai lutar pelo bronze com Espanha no mundial de hóquei em patins
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Portugal vai lutar pelo bronze com Espanha no mundial de hóquei em patins

No jogo das meias-finais a seleção lusa perdeu com a França por 6-3, após prolongamento. O jogo de atribuição do terceiro lugar está marcado para domingo.
Cecília Carmo
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Portugal vai tentar conquistar a medalha de bronze no Mundial de hóquei em patins frente à Espanha. O jogo de atribuição do terceiro lugar está marcado para domingo, às 16h15 locais — 20h15 em Portugal continental —, depois de os portugueses terem perdido com a França por 6-3, após prolongamento, nas meias-finais. A Espanha será a adversária de Portugal, depois de ter sido eliminada pela Argentina no desempate por penáltis, após um empate 2-2. 

A seleção portuguesa chegou a estar em vantagem por dois golos, mas não conseguiu segurar o resultado. Marc Rouzé adiantou a França, antes de Gonçalo Alves empatar, de penálti. No início da segunda parte, Miguel Rocha virou o marcador e Hélder Nunes aumentou a vantagem lusa para 3-1. 

A França reagiu na reta final. Carlo Di Benedetto reduziu, de penálti, e Marc Rouzé restabeleceu a igualdade a menos de três minutos do fim, levando o encontro para prolongamento. No tempo extra, Rouzé marcou por duas vezes e Di Benedetto fechou o resultado em 6-3. 

Com a derrota, Portugal falha a final e fica a um jogo de voltar ao pódio mundial. A França qualificou-se pela primeira vez para a final do Campeonato do Mundo, na qual defrontará a Argentina.

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