Portugal goleia Angola e está nas meias-finais do Mundial de hóquei em patins
Portugal qualificou-se para as meias-finais do Campeonato do Mundo de hóquei em patins, ao vencer Angola por 5-1 nos quartos de final, disputados em Assunção, no Paraguai. A equipa orientada por Reinaldo Ventura entrou forte, chegou ao intervalo a ganhar por 3-1 e confirmou o triunfo na segunda parte, com Hélder Nunes em destaque, ao marcar três golos.
Miguel Rocha inaugurou o marcador aos dois minutos e Hélder Nunes aumentou a vantagem pouco depois. Angola respondeu aos cinco minutos, por Diogo Seixas, mas Portugal voltou a marcar aos nove, novamente por Hélder Nunes, que assinou o segundo golo da conta pessoal e deixou a Seleção em vantagem por 3-1 ao intervalo.
Na segunda parte, a equipa portuguesa controlou o jogo e ampliou a diferença aos 35 minutos, por Zé Miranda. Hélder Nunes fechou a contagem aos 40, completando o hat-trick e fixando o resultado em 5-1. Portugal ainda dispôs de oportunidades para marcar mais, mas Gonçalo Alves e Zé Miranda não conseguiram converter grandes penalidades.
A vitória coloca Portugal entre as quatro melhores seleções do torneio. A equipa das quinas terminou a fase de grupos no segundo lugar do Grupo A, depois de vencer a Suíça e a Itália e perder com a Espanha. Nas meias-finais, vai defrontar o vencedor do encontro entre França e Suíça. A outra vaga na final será disputada por Espanha e Argentina.