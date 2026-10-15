Hóquei em patins: Portugal responde à Espanha com goleada sobre a Itália e vai defrontar Angola

Portugal fechou a fase de grupos do Campeonato do Mundo de hóquei em patins com uma vitória por 4-0 sobre a Itália. Depois da derrota frente à Espanha, por 4-2, a equipa portuguesa reagiu com uma exibição segura e garantiu o segundo lugar do Grupo A, com seis pontos.

Miguel Rocha abriu o marcador aos seis minutos. Luís Querido ampliou a vantagem aos 15 e, um minuto depois, Gonçalo Alves converteu uma grande penalidade. Hélder Nunes fixou o resultado em 4-0 ainda na primeira parte, aos 20 minutos. Portugal manteve a baliza inviolada até ao fim, apesar das tentativas italianas para reduzir a diferença.

A Espanha venceu os três jogos do grupo e terminou na liderança, com nove pontos. Portugal ficou em segundo, seguido da Itália, com três, enquanto a Suíça não pontuou. A vitória confirmou o apuramento português para os quartos de final, fase em que a equipa vai agora defrontar Angola.

O encontro está marcado para esta quinta-feira, em Assunção, às 15h45 de Portugal continental. O adversário terminou no terceiro lugar do Grupo B, depois de empatar com a França. Quem vencer segue para as meias-finais; para Portugal, começa agora a fase a eliminar, sem margem para recuperar de uma derrota.

Após o triunfo sobre os italianos, o selecionador Reinaldo Ventura destacou a resposta da equipa e apontou à meta final da competição: "Agora é tentar ganhar cada jogo para chegar ao objetivo final".