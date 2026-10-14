Portugal cai frente à Espanha e joga com a Itália pelo segundo lugar no Mundial de hóquei em patins
Federação de patinagem de Portugal
Desporto

Portugal cai frente à Espanha e joga com a Itália pelo segundo lugar no Mundial de hóquei em patins

A seleção portuguesa perdeu por 4-2 na segunda jornada do Grupo A. Continua com hipóteses de terminar em segundo: uma vitória ou um empate diante dos italianos garantem-lhe essa posição.
Cecília Carmo
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Portugal sofreu a primeira derrota no Campeonato do Mundo de hóquei em patins, ao perder por 4-2 com a Espanha, na segunda jornada do Grupo A, em Assunção, no Paraguai. A seleção orientada por Reinaldo Ventura chegou a estar a perder por três golos, ainda reduziu a diferença para um, mas sofreu o quarto tento espanhol no último segundo.

Eloi Cervera abriu o marcador aos oito minutos e Nil Roca aumentou a vantagem espanhola no minuto seguinte. Marc Grau fez o 3-0 aos 27 minutos. Portugal procurou reagir e reduziu por Miguel Rocha, aos 41, e Gonçalo Alves, aos 50, mantendo a incerteza até aos instantes finais. Já em 5x4, na tentativa de chegar ao empate, a equipa portuguesa deixou a baliza deserta e Pol Manrubia aproveitou para fixar o resultado.

A derrota não compromete a passagem de Portugal aos quartos de final, mas torna decisivo o encontro com a Itália para definir a posição no grupo. Espanha, com seis pontos, já garantiu o primeiro lugar. Portugal e Itália somam três pontos e defrontam-se esta quarta-feira, às 21h45, na última jornada da fase de grupos.

Uma vitória ou um empate permitem a Portugal terminar no segundo lugar do Grupo A. Em caso de derrota, a Itália ultrapassa a equipa portuguesa, que ficará em terceiro. A posição final é relevante para o cruzamento dos quartos de final, numa competição em que as oito seleções participantes avançam para essa fase.

Portugal tinha começado o Mundial com uma vitória expressiva por 10-0 frente à Suíça. A Itália também venceu os suíços, pelo que o duelo desta noite decidirá a classificação entre as duas equipas, enquanto a Espanha já assegurou a liderança do grupo.

Portugal cai frente à Espanha e joga com a Itália pelo segundo lugar no Mundial de hóquei em patins
Portugal goleia Suíça na estreia no Mundial de hóquei em patins
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Federação de Patinagem de Portugal
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