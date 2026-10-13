Portugal goleia Suíça na estreia no Mundial de hóquei em patins

Na segunda parte, Miguel Rocha destacou-se com três golos em poucos minutos: marcou aos 27, 28 e 31, completando um hat-trick. Carlos Ramos bisou aos 35 minutos e João Rodrigues também marcou, aos 37. Já perto do fim, Hélder Nunes fez o nono golo e João Rodrigues fechou a contagem aos 48 minutos.

Com este resultado, Portugal soma os primeiros três pontos e partilha a liderança do grupo com a Espanha, que venceu a Itália por 3-2. As duas seleções defrontam-se hoje, às 21h45 de Lisboa, na segunda jornada. A Itália e a Suíça ainda procuram os primeiros pontos.

O Mundial masculino decorre em Assunção, no Paraguai, integrado nos World Skate Games. Portugal, que procura voltar a conquistar o título mundial — o último foi em 2019 —, fecha a fase de grupos na quarta-feira, frente à Itália.