Portugal goleia Suíça na estreia no Mundial de hóquei em patins
Portugal começou da melhor forma a participação no Campeonato do Mundo de hóquei em patins, ao vencer a Suíça por 10-0, na primeira jornada do Grupo A. A equipa das quinas dominou o encontro disputado na COP Arena, em Luque, no Paraguai, e construiu uma vantagem expressiva, sem sofrer golos.
José Miranda abriu o marcador aos dois minutos, depois de uma iniciativa individual. Carlos Ramos aumentou a vantagem aos 15 e Rafael Bessa fez o terceiro aos 22, concluindo uma jogada iniciada por Miguel Rocha. Portugal chegou ao intervalo a vencer por 3-0, depois de também ter enviado uma bola à trave.
Na segunda parte, Miguel Rocha destacou-se com três golos em poucos minutos: marcou aos 27, 28 e 31, completando um hat-trick. Carlos Ramos bisou aos 35 minutos e João Rodrigues também marcou, aos 37. Já perto do fim, Hélder Nunes fez o nono golo e João Rodrigues fechou a contagem aos 48 minutos.
Com este resultado, Portugal soma os primeiros três pontos e partilha a liderança do grupo com a Espanha, que venceu a Itália por 3-2. As duas seleções defrontam-se hoje, às 21h45 de Lisboa, na segunda jornada. A Itália e a Suíça ainda procuram os primeiros pontos.
O Mundial masculino decorre em Assunção, no Paraguai, integrado nos World Skate Games. Portugal, que procura voltar a conquistar o título mundial — o último foi em 2019 —, fecha a fase de grupos na quarta-feira, frente à Itália.