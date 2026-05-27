Nuno Borges está na terceira ronda em Paris.
Nuno Borges está na terceira ronda em Paris.FOTO: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
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Portugal sonha em Paris: Nuno Borges lidera a melhor ofensiva lusa em Roland Garros

Com Borges já na terceira ronda, Jaime Faria a afirmar-se entre a nova geração e Francisco Cabral a sustentar ambições nos pares, o ténis português vive em Roland Garros um dos momentos mais sólidos.
Cecília Carmo
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