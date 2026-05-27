Portugal sonha em Paris: Nuno Borges lidera a melhor ofensiva lusa em Roland Garros

Durante muitos anos, Roland Garros foi um território de resistência para o ténis português. Paris aparecia no calendário como um palco de esperança moderada: sobreviver à primeira ronda já era, muitas vezes, um feito digno de nota. Em 2026, porém, a narrativa é outra. Portugal chega ao final da primeira semana do torneio com um dos seus melhores retratos coletivos de sempre em solo parisiense: Nuno Borges já está na terceira ronda, Jaime Faria continua a alimentar um percurso de afirmação e Francisco Cabral reforça a presença nacional numa vertente — os pares — onde o país tem vindo a ganhar consistência e estatuto. O rosto principal desta edição continua a ser, inevitavelmente, Nuno Borges. O número um português, atualmente no 51.º lugar do ranking ATP, entrou em Roland Garros sem grande ruído mediático internacional, mas rapidamente voltou a demonstrar porque deixou de ser visto como uma surpresa do circuito para passar a integrar o grupo de jogadores fiáveis nos grandes torneios. Depois de ultrapassar o argentino Tomás Martín Etcheverry na ronda inaugural, Borges voltou a mostrar consistência e maturidade competitiva para alcançar a terceira ronda, igualando novamente um dos melhores desempenhos portugueses recentes em Paris. Esta quarta-feira eliminou o sérvio Miomir Kecmanovic, 48º do Mundo.Mais importante do que os resultados, porém, tem sido a forma. Borges chega a Paris numa fase particularmente estável da carreira, depois de ter consolidado o estatuto de top-50 mundial. Aos 29 anos, parece ter encontrado o equilíbrio entre agressividade e paciência competitiva: serve melhor, gere com maior inteligência os momentos de pressão e já não entra em court apenas para resistir aos favoritos. Em terra batida — talvez a superfície mais exigente do circuito — o português parece particularmente confortável a alongar pontos, desgastar adversários e impor uma cadência que obriga rivais teoricamente superiores a jogar mais uma bola, e depois outra. O próximo capítulo, contudo, representa um salto de dificuldade. Borges terá pela frente o russo Andrey Rublev, antigo top-10 e um dos jogadores mais explosivos do circuito, num duelo marcado para sexta-feira e que pode colocar o português pela primeira vez nos oitavos de final de Roland Garros. O favoritismo continua do lado do russo, sobretudo pela intensidade de pancada e experiência em semanas decisivas de Grand Slam, mas há uma nuance relevante: Borges chega sem desgaste excessivo, adaptado à terra batida parisiense e com uma confiança crescente. A diferença entre ambos já não é a de um outsider condenado perante uma estrela do circuito; é antes a de um jogador estabelecido perante outro ainda mais consolidado. Num torneio longo, isso conta. Se Borges representa a consolidação, Jaime Faria personifica a promessa que começa a transformar-se em realidade. O lisboeta, de 22 anos e 117.º do ranking ATP, chegou ao quadro principal depois de ultrapassar o qualifying, repetindo a presença no Grand Slam francês e reforçando a ideia de que está cada vez mais próximo de uma entrada sustentada no top-100 mundial. Em Paris, a qualificação valeu mais do que uma simples presença: foi uma demonstração de maturidade competitiva. Faria chegou ao torneio principal com ritmo, confiança e a sensação de que já não pertence apenas ao universo Challenger. Depois de surpreender ao eliminar Denis Shapovalov na primeira ronda — um dos resultados mais expressivos da carreira até ao momento — o português enfrenta agora o alemão Jan-Lennard Struff, num encontro que pode abrir a porta à terceira ronda e prolongar o melhor momento da carreira do jovem português. O contraste entre os estilos promete ser um dos elementos mais interessantes do duelo: Struff vive muito do serviço e da agressividade imediata, enquanto Faria tende a construir melhor o ponto e parece cada vez mais confortável na troca longa, sobretudo em terra batida. Se vencer, junta-se Borges na ronda de 32, um cenário raríssimo para o ténis português em Grand Slams. .Mas Roland Garros 2026 não se joga apenas nos singulares. Há uma outra dimensão do ténis português que continua a crescer em silêncio: os pares. E aí, Francisco Cabral assume protagonismo evidente. O portuense chega a Paris como 21.º do ranking mundial de pares, depois de ter atingido o top-20 este ano, consolidando-se como um dos melhores especialistas da modalidade fora do circuito dos gigantes tradicionais. Aos 29 anos, Cabral já não chega aos Grand Slams apenas para competir: entra para discutir rondas avançadas. Em Roland Garros, Cabral joga ao lado do britânico Joe Salisbury, um dos nomes mais respeitados do circuito de duplas, numa parceria que aumenta naturalmente as ambições portuguesas no torneio. O histórico recente do português em pares — incluindo quartos de final no Open da Austrália e várias campanhas sólidas em Grand Slams — sustenta a expectativa de um percurso competitivo relevante também em Paris. O objetivo mínimo passa por sobreviver às primeiras rondas; o cenário ambicioso aponta para uma presença na segunda semana do torneio. Também Nuno Borges volta a apostar nos pares, formando dupla com o chinês Zhizhen Zhang. Embora o foco principal do português continue claramente nos singulares — sobretudo depois da chegada à terceira ronda — a participação nas duplas oferece ritmo competitivo adicional e mantém viva uma especialidade onde Borges já teve sucesso no passado, precisamente ao lado de Francisco Cabral. No fundo, o que Roland Garros 2026 parece confirmar é algo que há poucos anos seria difícil de imaginar: Portugal deixou de depender exclusivamente de um nome isolado. Borges lidera, Faria aproxima-se e Cabral sustenta uma presença sólida nos pares. Mais importante ainda, os portugueses chegam aos grandes torneios sem o peso da exceção. Já não se trata de celebrar simplesmente uma presença no quadro principal; trata-se de discutir percursos, cruzamentos e oportunidades reais.O cenário mais ambicioso continua naturalmente dependente de Nuno Borges. Uma vitória frente a Rublev colocaria o português numa dimensão inédita e transformaria Roland Garros num dos pontos altos da carreira. Mas mesmo sem esse salto, Paris já deixa uma mensagem clara: o ténis português chegou a uma fase diferente. E, pela primeira vez em muito tempo, isso parece menos uma coincidência e mais uma consequência..Roland Garros: Nuno Borges derrota sérvio Miomir Kecmanovic e avança para a terceira ronda.Jaime Faria vence Shapovalov e avança para a segunda ronda do Roland Garros